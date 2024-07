Quattro morti e diversi ferite in una sparatoria in Francia (archivio) Keystone

Quattro persone sono morte in una sparatoria avvenuta durante una festa privata nel centro della Francia. Lo rendono noto le autorità locali, specificando che tra le vittime c'è anche chi ha sparato e che ci sono anche diversi feriti.

Nel villaggio di Espinasse-Vozelle, nel dipartimento dell'Allier, nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, si stava svolgendo una festa di famiglia in occasione del ventesimo compleanno di un giovane.

Intorno alle 21.30 di sabato, un vicino di casa, che non partecipava alla festa, ha percorso il sentiero tra la sua abitazione e la casa in cui si svolgeva la festa e ha aperto il fuoco, ha dichiarato il procuratore di Moulins.

Il giovane che stava festeggiando il compleanno, suo padre e un ospite sono morti. L'uomo armato è sconosciuto alla polizia e alle autorità giudiziarie, ha dichiarato il procuratore.

Non sono stati esplosi colpi di pistola. Il tiratore ha usato una pistola a pallini. Il procuratore di Cusset ha dichiarato all'AFP che altre quattro persone sono state ferite e ricoverate all'ospedale di Vichy. La loro vita non sarebbe in pericolo, ha aggiunto.

Non ha potuto commentare le circostanze dell'incidente. «L'ipotesi più probabile è che l'aggressore abbia «rivolto la pistola contro se stesso dopo aver sparato», ha detto il procuratore di Moulins.

Al momento non si conoscono le ragioni del gesto.

Il sindaco: «È uno shock»

Secondo la prefettura, «ci sono anche una quindicina di persone coinvolte che hanno assistito ai fatti e che stanno ricevendo assistenza psicologica».

«È un evento scioccante. Non ci si può preparare. È una tragedia», ha dichiarato Michel Marien, sindaco del villaggio, che conta circa 1.000 abitanti.

«È uno shock. È una tragedia familiare che colpisce l'intera comunità. Ci sentiamo impotenti. Il mio compito è quello di riunire le persone... ma in questo momento mi sento impotente», ha aggiunto, intervistato da «La Montagne».

