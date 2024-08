Spari a Wohlen, un morto e una bimba ferita

La polizia ha informato in mattinata. (immagine simbolica) sda

Domenica c'è stata una sparatoria a Wohlen, nel Canton Argovia. Un uomo è morto.

SDA / Red SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Domenica c'è stata una sparatoria a Wohlen, nel Canton Argovia.

Un uomo è morto.

Anche la figlia della vittima è stata colpita. Mostra di più

Un uomo è stato trovato morto dopo una sparatoria a Wohlen, nel Canton Argovia, domenica mattina. La polizia è sul posto e ha arrestato una persona, secondo la polizia cantonale argoviese.

La sparatoria è avvenuta nella Villmergerstrasse. La situazione è sotto controllo, ha dichiarato un portavoce della polizia cantonale argoviese interpellato dall'agenzia di stampa Keystone-SDA.

Una ragazza è stata colpita e si trova in ospedale. Secondo la polizia, si tratta della figlia della vittima. Le ferite non sono tali da metterne in pericolo la vita.

La vittima sarebbe un custode

Secondo il Blick, la vittima sarebbe un custode. Un vicino dice: «Non c'è mai stata una lite in questa casa. Non so spiegare cosa sia successo».

Aveva sentito degli spari al mattino e poi delle urla. La moglie e il figlio della vittima avevano lasciato l'appartamento. La vicina ha poi chiamato la polizia.

SDA / Red