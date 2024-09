Gli animali nel burrone Vigili del fuoco

Un branco di cavalli e asini spaventati da una cane sono caduti in un burrone in Val Visdende a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno.

SDA

A causa della caduta, 18 animali sono deceduti, mentre altri 18 sono stati recuperati dai Vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di Santo Stefano di Cadore e l'elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia. Alcuni sono rimasti feriti.

Le squadre giunte sul posto hanno operato fino al tramonto, riuscendo a recuperare tutti gli animali vivi mettendoli in sicurezza. Quelli morti saranno recuperati.

