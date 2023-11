Tre franchi in più se condividi la pizza alla Trattoria Rotes Haus a Brugg (AG). Google Street View

In Svizzera ci sono ristoranti che fanno pagare un extra se condividi una pizza. A volte i clienti pagano anche per un cucchiaio in più o per l'acqua del rubinetto.

A Zugo per un cucchiaio da dessert in più al ristorante si paga 2,50 franchi, a Soletta e Sciaffusa si paga 3,50 franchi e per un piatto in più 4,50 franchi.

L'acqua del rubinetto è gratuita solo in due terzi dei ristoranti svizzeri.

Il compenso per apparecchiare la tavola con piatti, posate e pane si chiama «coperto» nella gastronomia italiana. Mostra di più

Chi condivide una pizza alla Trattoria Rotes Haus di Brugg (AG) deve pagare tre franchi in più. «Con il sovrapprezzo i clienti pagano il coperto e il servizio», così si giustifica l'oste Vittorio Timpano sull'«Aargauer Zeitung». Che qualcuno non consumi nulla, il locale non può permetterselo: «È una questione di esistenza del ristorante».

La situazione è simile alla pizzeria lucernese Weisses Kreuz: «Per una pizza per due persone facciamo pagare un sovrapprezzo di 5 franchi», cita il «Blick» dal menu. Di norma i ristoratori si preoccupano non solo del calo nel fatturato, ma anche dei costi delle stoviglie.

Anche il ristorante Raten di Obergägeri (ZG) lo scrive nel menu: «Ci permettiamo adesso di far pagare 3 franchi a persona per il pane e il coperto sulla tavola imbandita. Questo non vale se il consumo minimo ammonta a 80 franchi a persona».

Più di sette franchi per l'acqua del rubinetto

Ma anche chi spende di più non è immune dai costi aggiuntivi: un cucchiaio da dessert in più costa 2,50 franchi, come scrive il «Beobachter». «In Svizzera è raro che tali costi vengano scaricati», afferma Sara Stalder, direttrice della Stiftung für Konsumentenschutz (fondazione per la tutela dei consumatori). La misura è però legale.

Esempi di questo tipo si trovano anche in altri cantoni: la Brasserie Fédérale di Soletta chiede 3,50 franchi per un piattino, la Silblinger Randenhaus nel Canton Sciaffusa addirittura 4,50 franchi. Nei ristoranti italiani, le stoviglie, gli accessori come piatti, posate, bicchieri o anche il pane sono raggruppati sotto la voce «coperto».

Anche l'acqua del rubinetto può costare qualcosa ai clienti: secondo il «Gastro journal» due terzi dei 20.000 esercizi commerciali svizzeri non fanno pagare nulla per l'acqua del rubinetto. L'8,5% la propone a 1-2 franchi, l'8,1% a 2-3 franchi. Lo 0,8% chiede più di 7 franchi.