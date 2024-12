Coop continua la lotta allo spreco alimentare. Keystone

Coop amplia il suo programma per impedire gli sprechi alimentari. Un progetto pilota in tal senso viene inserito gradualmente in tutta la rete di negozi.

SDA

Prodotti selezionati di carne fresca alla data di scadenza vengono congelati, con chiara indicazione sull'imballaggio. La fase pilota effettuata questa estate si è svolta positivamente, ha comunicato oggi la Coop.

Per questo è stato deciso di espandere il tutto alla intera rete. Dai 16 punti vendita coinvolti nella fase pilota si passerà da subito a 250 nella zona Nordovest-Svizzera Centrale-Zurigo. Altre regioni seguiranno gradualmente, con una copertura globale che si dovrebbe raggiungere già nel 2025.

Nel progetto sono stati coinvolti 180 articoli, come ad esempio carne macinata o petti di pollo. La carne fresca congelata veniva poi proposta per una durata fino a 90 giorni a prezzi scontati.

sta