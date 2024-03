Stati Uniti: una madre va in vacanza 10 giorni e lascia morire la sua bimba

Kristel C. dopo il suo arresto. Ohio State Departement of Correction

Una madre ha lasciato la sua bambina di 16 mesi a casa da sola mentre lei era in vacanza per dieci giorni. Quando è tornata, sua figlia era morta e il tribunale l'ha ora condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Hai fretta? blue News riassume per te Questo crudele caso si è verificato nello Stato americano dell'Ohio: una madre è partita per le vacanze per dieci giorni e ha lasciato la sua bimba di 16 mesi a casa da sola.

Al suo ritorno, la figlia era morta.

Lunedì è stato emesso il verdetto sul caso: ergastolo senza possibilità di libertà vigilata.

I genitori dell'imputata hanno parlato dei problemi psicologici della figlia. Mostra di più

Le grida della bambina di 16 mesi hanno riecheggiato nel quartiere di Cleveland, nello Stato americano dell'Ohio, e sono state registrate dalla telecamera del campanello di un vicino. Ma nessuno le ha sentite. La madre era sdraiata sulla spiaggia di Porto Rico con un'amica.

Kristel C.* ha lasciato sua figlia da sola la scorsa estate. Nel suo girello in casa e con un paio di bottiglie di latte.

Lunedì è stata emessa la sentenza sul caso: la madre dovrà trascorrere il resto della sua vita dietro le sbarre senza possibilità di libertà vigilata. Secondo la ABC Chicago, gli investigatori hanno descritto il crimine di Kristel come il più orribile che abbiano mai sperimentato nella loro carriera.

Intrappolati in una «piccola prigione»

Il giudice ha detto alla donna durante la sentenza: «Il legame tra una madre e il suo bambino è uno dei legami più puri e sacri. È un rapporto basato sull'amore, sulla fiducia e sulla protezione incrollabile. (...) Lei ha commesso l'ultimo atto di tradimento».

La sua bimba ha resistito e aspettato che qualcuno venisse a salvarla. Sarebbe bastata una semplice telefonata per porre fine alle sofferenze della figlia. Il giudice ha continuato: «Invece, vedo le foto di lei su una spiaggia mentre la sua bambina mangiava le sue stesse feci per sopravvivere».

Kristel ha lasciato sua figlia «intrappolata in una piccola prigione» per giorni mentre lei si divertiva. E ora deve andare dietro le sbarre come la bimba. L'unica differenza è che «almeno in prigione si mangia».

I genitori dell'imputata hanno chiesto al giudice di avere pietà. Perché la figlia non avrebbe saputo cosa stava facendo. All'epoca avrebbe sofferto di gravi problemi psicologici.

«Una sofferenza che nessuno di noi potrà mai comprendere»

Il 6 giugno 2023, Kristel decide di fare le valigie e di andare all'aeroporto. Dieci giorni dopo, il 16 giugno 2023, è tornata da Porto Rico e Detroit e ha chiamato i soccorsi quando ha trovato la bimba morta nel suo girello.

Prima dell'arrivo dei servizi di emergenza, la donna ha messo dei vestiti nuovi alla figlia. Ma questo non ha nascosto l'orrore: giaceva su un materasso coperto di urina e feci. Gli occhi erano infossati, il corpo emaciato.

Durante la sentenza di lunedì, la medico legale ha dichiarato che i bambini tra i 9 e i 18 mesi soffrono maggiormente di ansia da separazione.

«Il dolore e la sofferenza che ha sopportato sono durati non solo ore, non giorni, ma forse anche una settimana. La sensazione di abbandono per giorni e giorni, unita al dolore della fame e della sete estrema, è un tipo di sofferenza che credo nessuno di noi potrà mai comprendere appieno», ha dichiarato la dottoressa, citata da «ABC Chicago».

*Nome noto alla redazione