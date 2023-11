Rebecca Auborn di Columbus, dell'Ohio, è accusata di quattro omicidi. KEYSTONE

La statunitense Rebecca Auborn è accusata di aver commesso quattro omicidi. La prostituta avrebbe dato ai clienti una dose letale di droga in modo da poterli derubare indisturbata.

Hai fretta? blue News riassume per te Rebecca Auborn è accusata di aver commesso quattro omicidi nello Stato americano dell'Ohio.

La prostituta di 33 anni è accusata di aver drogato diversi clienti a loro insaputa e di averli poi derubati.

Il pubblico ministero sospetta che ci siano però più vittime. Mostra di più

Il caso di una presunta serial killer sta attualmente facendo notizia negli Stati Uniti. Rebecca Auborn è accusata di aver ucciso almeno quattro uomini a Columbus, in Ohio. La procura sospetta però un numero ancora maggiore di vittime, come riferiscono diversi media statunitensi.

Secondo l'accusa, il modus operandi della donna avrebbe funzionato come segue: tra dicembre 2022 e giugno 2023 la prostituta 33enne avrebbe drogato e derubato diversi clienti in camere d'albergo a loro insaputa. In almeno quattro casi la dose è stata fatale.

L'imputata si dichiara non colpevole

Alla prima udienza l'imputata si è dichiarata non colpevole. In almeno un caso ha però ammesso di aver messo il fentanyl nella pipa da crack di un uomo. All'epoca Auborn si era accorta che l'uomo era andato in overdose, ma lo ha comunque derubato della sua auto e della sua carta di credito.

Il fentanyl è un oppioide sintetico circa 100 volte più potente della morfina. Nel mondo della droga viene utilizzato come sostituto dell'eroina ed è molto pericoloso.

Rebecca Auborn si è dichiarata non colpevole durante la prima udienza di lunedì 30 ottobre in un'aula di tribunale di Columbus. KEYSTONE

Auborn è stata scoperta solo perché un uomo è sopravvissuto a un'overdose. Secondo diversi media americani, gli investigatori presumono che la 33enne sia coinvolta in un numero ancora maggiore di casi. I decessi per droga saranno quindi esaminati.

La prostituzione è illegale in Ohio

Alle altre potenziali vittime sopravvissute all’incontro con la prostituta sarà garantita l’impunità, in quanto il pagamento di servizi sessuali è illegale in Ohio.

L'incriminazione contro Auborn comprende un totale di 28 accuse. Le prime udienze ci sono già state, ma non si sa ancora quando avrà inizio il processo ufficiale.

Nel frattempo, in un comunicato stampa il procuratore generale Dave Yost ha lanciato un appello agli uomini dello Stato americano: «Non comprate il sesso in Ohio: rovina vite umane e potrebbe costarvi la vostra».