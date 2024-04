Ein Swiss Airbus A330 konnte seine Reise nach Zürich nicht wie geplant durchführen. IMAGO/Sergio Brunetti

Domenica un aereo della Swiss ha dovuto interrompere il volo da Miami a Zurigo e tornare indietro. Il motivo? Uno strano odore nella cabina di pilotaggio, che si è rivelato arrivare dal sistema di condizionamento dell'aria difettoso.

tbz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Domenica sera, un aereo della Swiss ha dovuto interrompere il volo da Miami a Zurigo.

Il motivo è stato uno strano odore nella cabina di pilotaggio.

A seguito di un'indagine, il problema è stato ricondotto a un sistema di condizionamento dell'aria difettoso.

Lo stesso velivolo era già stato colpito da un incidente simile, definito «grave», nel 2018. Mostra di più

Come riportato dal «Zürcher Unterländer», domenica sera un Airbus 330 della Swiss ha dovuto interrompere il volo da Miami a Zurigo.

Mezz'ora dopo il decollo (alle 22.40, ora locale), l'aereo è tornato indietro a causa di uno strano odore nella cabina di pilotaggio ed è atterrato poco dopo a Miami invece che a Zurigo lunedì mattina.

Secondo Swiss, dopo un'indagine, l'odore insolito è stato ricondotto a un sistema di condizionamento dell'aria difettoso. La visibilità nella cabina di pilotaggio era limitata.

Tutti i 173 passeggeri a bordo sono stati riposizionati su altri voli. Da allora l'Airbus è stato rimesso in funzione.

Non è il primo caso

Come aggiunge lo Zürcher Unterländer, l'aereo con la registrazione HB-JHH era già stato colpito da un incidente simile. Nel luglio 2018, un volo per Johannesburg ha dovuto essere interrotto a causa di un odore in cabina.

Si trattava dello stesso apparecchio. All'epoca, la Commissione d'inchiesta sulla sicurezza svizzera classificò il caso come «incidente grave».

Quel volo Swiss era stato interrotto sopra il Mediterraneo il 4 luglio 2018. «L'equipaggio ha sentito un forte odore nella cabina di pilotaggio», come scrive lo Swiss Transportation Safety Investigation Board (Sust) in un rapporto preliminare dell'epoca, «e le loro prestazioni sono state parzialmente compromesse».

L'Airbus A330 si trovava in quel momento a 100 chilometri a ovest della Corsica. Il volo è stato interrotto e l'aereo è atterrato nuovamente a Zurigo.

A bordo c'erano 206 passeggeri e un equipaggio di 13 persone, tra cui tre piloti. Non ci sono stati danni.