Uno studente d'arte canadese di Calgary non può permettersi un appartamento nella costosa Vancouver, quindi ha deciso di recarsi alle lezioni, ogni giorno, in aereo.

Uno studente canadese ha rivelato che per recarsi alle lezioni universitarie prende sempre l'aereo. Perché? Semplicemente perché l'affitto a Vancouver è troppo alto per lui. In un post su un forum online, Tim Chen lo definisce un «super pendolarismo». La sua storia è stata raccontata dall'emittente televisiva «CTV News».

Lo studente d'arte sta già frequentando l'ultimo anno di università e per un periodo ha avuto un appartamento a Vancouver. Ma ha deciso di disdire il contratto d'affitto in autunno per via delle vacanze. Al suo ritorno, però, è rimasto scioccato dall'aumento dei prezzi: «Quando ho controllato gli affitti, ho pensato: oh cavolo». Per un nuovo appartamento avrebbe dovuto pagare circa 2'500 dollari canadesi al mese (circa 1'630 franchi). «Ho subito pensato che non ne valesse la pena».

Così ha trovato una soluzione più economica e decisamente originale: prendere un volo di andata e ritorno da Calgary, dove si trova la casa dei suoi genitori, fino allo scalo più vicino all'ateneo dove studia. La cosa gli costa solo circa 150 dollari canadesi.

Dato che attualmente deve essere presente all'università solo due giorni alla settimana, Tim spende poco meno di 1.200 dollari canadesi al mese per il «super pendolarismo», ossia meno della metà di quanto dovrebbe sborsare per l'affitto.

Tre ore in aereo per giornata universitaria

«Dopo le lezioni, prendo l'autobus e torno all'aeroporto», dice Chen a proposito della sua routine quotidiana. E per il momento gli va bene così. Un volo da Calgary a Vancouver dura circa un'ora e mezza. Lo studente trascorre quindi circa tre ore in volo ogni volta che ha una lezione.

Secondo la «CTV News», gli affitti a Vancouver sono i più alti del Canada. E il tasso di sfitto è solo dello 0,9%. Il Parlamento ha reagito a questa situazione e l'anno scorso ha approvato una legge che vieta in larga misura agli stranieri di acquistare proprietà residenziali per due anni.