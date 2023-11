Le condizioni di lavoro nelle miniere di platino sudafricane sono spesso pessime. (foto simbolica) Keystone

Undici persone sono morte in una miniera di platino a un centinaio di chilometri da Johannesburg, in Sudafrica, quando l'ascensore che trasportava in superficie gli operai a fine giornata lavorativa è precipitato.

Lo comunica la società proprietaria della miniera, la Impala. L'episodio è accaduto ieri e nell'ascensore c'erano 86 operai al momento dello schianto: oltre agli undici morti, ci sono diversi feriti gravi. Tutti i sopravvissuti sono stati trasferiti in ospedale.

SDA