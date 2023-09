Mentre si svolgeva l'addestramento per una manifestazione aerea sabato scorso a Roanne, in Francia, un Super Puma dell'esercito svizzero è stato danneggiato durante la manovra denominata «Screwdriver Down». Per ora è inchiodato a terra e non vola più.

Un Super-Puma in una foto d'archivio. Keystone/Sina Guntern/Sina Guntern

Nessuno è rimasto ferito, ha annunciato venerdì L'Aggruppamento Difesa dell'esercito in un comunicato.

Il volo di addestramento serviva a preparare una dimostrazione programmata per il 17 settembre.

Durante la figura chiamata «Screwdriver Down» (vedi box informativo) si è verificata una deviazione insolita dall'assetto di volo previsto, che ha potuto essere corretta immediatamente dall'equipaggio dell'elicottero composto da due piloti, precisa la nota.

Il Super Puma è riuscito ad atterrare in sicurezza nel luogo previsto. Ciononostante, dopo il volo sono stati effettuati controlli che hanno messo in luce danni importanti all'elicottero e, di conseguenza, l'airshow previsto per domenica è stato annullato.

L'incidente è oggetto di indagine e al momento non è ancora possibile stimare l'entità dei danni.

Attualmente l'elicottero si trova ancora in Francia e viene preparato per il trasporto in Svizzera, conclude il comunicato.

Cosa è lo Screwdriver Down Sito delle forze d'aviazione svizzere: https://www.vtg.admin.ch/it Come spiega il sito dell'esercito lo Screwdriver Down è un'autorotazione verso il basso. Non appena il muso punta verso il basso in modo esattamente verticale, viene effettuata una rotazione completa intorno al proprio asse. Questa manovra richiede una concentrazione assoluta.

