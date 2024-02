Le sigarette elettroniche sono molto diffuse tra i giovani Keystone

Svapare aiuta in modo efficace a smettere di fumare sigarette di tabacco. Ma non contribuisce a ridurre la dipendenza da nicotina. È quanto emerge dal più grande studio al mondo realizzato sull'argomento, condotto sotto la direzione dell'Università di Berna.

Fumare sigarette elettroniche non è privo di rischi. Anche se questi dispositivi liberano molte meno sostanze tossiche rispetto alle sigarette di tabacco, rilasciano sostanze cancerogene e la nicotina può portare alla dipendenza, soprattutto tra i giovani, sottolinea oggi l'Università di Berna.

Lo studio – pubblicato sul The New England Journal of Medicine – ha valutato l'efficacia, la sicurezza e la tossicologia delle sigarette elettroniche con nicotina associate a una consulenza per smettere di fumare, rispetto a un aiuto simile senza questo tipo di dispositivo.

Vi hanno partecipato ricercatori in medicina di famiglia, pneumologia, tossicologia, tossicodipendenza ed epidemiologia di cinque centri svizzeri (Berna, Ginevra, Losanna, Zurigo, San Gallo), sotto la direzione dell'Università di Berna.

mh, ats