Nell'immagine illustrativa un agente della polizia svedese. IMAGO/TT

Cinque persone fra i 20 e i 45 anni di età che viaggiavano a bordo di un'automobile sono morte nello scontro con un Tir, lunedì pomeriggio, presso Skara, nel sud ovest della Svezia.

Un dirigente della protezione civile che si trovava per caso sulla stessa strada è intervenuto tempestivamente, operando da solo per 5 minuti in attesa che arrivassero le squadre di soccorso.

«Quando sono arrivato ho trovato l'auto ingolfata dalle fiamme, ho preso un estintore e ho provato a spegnere l'incendio, ma (per le persone all'interno) non c'erano speranze» ha raccontato Fredrik Sjoblom ad Svt, la Tv di servizio pubblico svedese.

Le fiamme dall'auto si sono sparse a un Tir. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina avrebbe preso fuoco dopo l'impatto e la polizia sta indagando per accertare le dinamiche esatte.

Ferito anche il conducente del Tir, ricoverato in condizioni non gravi.

SDA