La polizia di Maiorca ha arrestato un un uomo sospettato di aver ucciso la suocera svizzera di 74 anni con un'ascia. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine locali l'autore del gesto è un portoghese 47enne. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato oggi a Keystone-ATS che la vittima era una cittadina svizzera.

Il crimine è avvenuto mercoledì sera vicino alla località costiera di Colònia de Sant Jordi, a circa 50 chilometri a sud-est della città principale dell'isola, Palma.

Secondo quanto riportano i media, l'aggressore avrebbe perso le staffe perché non c'era più birra nel frigorifero e non aveva più denaro a sufficienza per procurarsi altro alcool.

Una vicina di casa ha udito le urla e ha allertato la polizia, hanno riferito, tra gli altri, i quotidiani regionali «Diario de Mallorca» e «Última Hora».

La figlia della vittima lo aveva già denunciato

Quando gli agenti della Guardia Civil sono arrivati alla casa di campagna, hanno subito rinvenuto il corpo della 74enne che giaceva in una pozza di sangue.

Il sospettato – secondo quanto riferito dalla polizia – era l'unica altra persona presente sulla scena del crimine ed è stato quindi immediatamente arrestato.

«Última Hora» ha riferito che la figlia della vittima si era già allontanata dall'uomo nel giugno dello scorso anno e lo aveva anche denunciato per violenza di genere, ma il 47enne, che tra l'altro aveva già precedenti penali, si era rifiutato di abbandonare la casa.

