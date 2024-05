Un giornalista ha descritto il processo contro Trump a New York come il miglior reality show di tutti i tempi. Nell'aula 1530 stanno accadendo cose incredibili e il giudice è ormai al limite della sopportazione.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in tribunale a New York lunedì. Keystone/Mark Peterson/Pool Photo via AP

Quello contro Donald Trump è un processo storico. Dopo più di un mese di accuse di ogni tipo e descrizioni dettagliate della vita sessuale dell'ex presidente degli Stati Uniti, lunedì c'è stata una svolta: il giudice Juan Merchan ha fatto sgomberare temporaneamente l'aula 1530 del centro di Manhattan perché si è sentito mancare di rispetto da parte di un testimone della difesa.

Ricordiamo che il tycoon è accusato di aver voluto migliorare le sue possibilità di successo nelle elezioni presidenziali del 2016 pagando 130.000 dollari all'attrice porno Stormy Daniels.

Sebbene il pagamento in sé - che non è contestato da nessuna delle due parti - non fosse illegale, l'ormai 77enne repubblicano al momento di rimborsare l'importo al suo avvocato di allora, Michael Cohen, avrebbe manipolato i documenti per nascondere il vero motivo della transazione.

Sarebbe quindi stato un finanziamento illegale della campagna elettorale. Trump, che vuole tornare presidente degli Stati Uniti a novembre, si è dichiarato non colpevole.

La testimonianza di Robert Costello

Dopo che l'accusa ha chiamato il suo ultimo testimone, Cohen, la difesa di Trump lunedì ha chiesto a Robert Costello di testimoniare.

L'ex consulente legale di Cohen avrebbe dovuto minare la credibilità del principale testimone dell'accusa, ma il suo comportamento potrebbe in realtà aver danneggiato se stesso.

Costello ha infatti risposto più volte a domande alle quali Merchan aveva precedentemente concesso un'obiezione da parte dell'accusa. Il giudice ha quindi ordinato al testimone di non rispondere in questi casi.

Il giudice ha perso la pazienza

Poco dopo, Costello ha commentato a voce alta un'altra obiezione che era stata accolta con «Jeesh», che può essere tradotto come un dispregiativo «Oh mio Dio».

Merchan ha quindi fatto uscire i giurati dall'aula, ha redarguito l'alleato di Trump per il suo comportamento e gli ha vietato commenti sulle sue decisioni. «Non mi guardi male e non alzi gli occhi», ha imposto il giudice, che ha la reputazione di non sopportare nulla.

Quando Costello ha continuato a guardarlo, rosso in viso, Merchan ha sbottato infastidito: «Mi sta fissando?».

Poi ha fatto sgomberare l'aula, con l'aiuto di istruzioni forti e taglienti da parte del personale del tribunale, tanto che persino Trump si è girato per guardare quello che stava succedendo. I giornalisti sono stati autorizzati a rientrare in aula dopo pochi minuti e l'interrogatorio è continuato.

Non è stato l'unico «momento folle»

I media statunitensi lo hanno definito il «momento più folle» del processo. Tuttavia, il procedimento contro una delle figure politiche più polarizzate di sempre aveva già regalato alcuni momenti spettacolari. Un giornalista, che segue il processo quasi quotidianamente, lo ha descritto come il miglior reality show di tutti i tempi.

È probabile che il processo abbia anche un impatto sull'attuale campagna elettorale, ma l'unica domanda è: in che misura e a favore di chi?

Trump sta cercando di trasformare le accuse in un vantaggio e di mobilitare i suoi sostenitori mettendosi in scena come vittima di un sistema giudiziario politicamente motivato. Finora, il presidente in carica, Joe Biden, non sembra aver tratto alcun vantaggio dal processo contro il suo sfidante.

Emersi i dettagli dell'avventura con Daniels

Anche la testimonianza della stessa Stormy Daniels ha attirato molta attenzione, poiché ha raccontato in modo dettagliato la sua presunta avventura di una notte con Trump.

Ha spiegato come lui l'abbia corteggiata durante una cena a margine di un torneo di golf nel 2006 e abbia respinto il suo riferimento alla moglie Melania dicendo che non dormivano nemmeno nella stessa stanza, nonostante si fossero sposati l'anno prima.

In presenza dell'imputato, Daniels ha poi descritto, durante l'interrogatorio sempre più teso, di aver fissato il soffitto della suite dell'hotel di Trump durante il loro rapporto e di essersi chiesta come avesse fatto a finire a letto con lui.

Aveva sopportato tutto e alla fine la cosa era finita in fretta. Trump non aveva usato il preservativo. Dopo quanto avvenuto, tremava così tanto che riusciva a malapena a vestirsi, ha detto Daniels.

Diffusione di bugie e soppressione degli scandali

Anche le dichiarazioni di Cohen negli ultimi quattro giorni di udienza sono state memorabili.

Ha descritto in dettaglio come ha agito per anni come «pitbull» spietato di Trump, risolvendo problemi legali per lui, facendo pressione sulle persone, diffondendo bugie e, infine, sopprimendo le notizie pubbliche sugli scandali sessuali del tycoon in modo che potesse vincere le elezioni del 2016 contro Hillary Clinton e salire al potere alla Casa Bianca.

Negli Stati Uniti, il processo è attentamente monitorato dai media, con notizie in diretta ogni minuto.

A sostenerlo il rocker ex carcerato degli Hells Angels

Come di consueto, l'ex presidente si è presentato in tribunale lunedì mattina in un abito blu scuro, questa volta con una cravatta blu.

Dopo aver assunto la sua solita espressione truce per i fotografi, che ogni giorno possono entrare nell'aula solo per pochi minuti prima dell'udienza, ha inizialmente seguito il processo in modo più attivo rispetto a molti altri giorni, in cui per molto tempo rimaneva seduto davanti al giudice con gli occhi chiusi.

Lunedì Trump ha portato con sé il suo entourage di sostenitori. Una delle figure più controverse potrebbe essere il rocker Chuck Zito: secondo i media, il 71enne è stato co-fondatore degli Hells Angels di New York negli anni '80, classificati come organizzazione criminale dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Zito ha trascorso oltre cinque anni in carcere per reati legati alla droga.

Trump ha avuto parole di elogio per Costello dopo lo scontro con il giudice. Ha affermato che è «un avvocato molto rispettato», mentre il giudice Merchan è un «tiranno».

Verso la fine del processo

Nel frattempo, si prospetta la fine del processo. Il giudice ha detto di aspettarsi le arringhe finali martedì prossimo.

I dodici giurati si riuniranno poi per deliberare e raggiungere un verdetto. Ufficialmente non c'è un limite di tempo, ma di solito le giurie deliberano per alcune ore o alcuni giorni.

