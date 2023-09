Il 9 settembre se ne saprà di più. Keystone

Swatch potrebbe presto lanciare una nuova collaborazione con il suo marchio di lusso Blancpain, sulla falsariga di quella realizzata con Omega per il «Moonswatch», l'orologio ispirato a quello portato dagli astronauti sulla Luna.

Il colosso orologiero di Bienne (BE) ha pubblicato una serie di annunci sui media e sui social che suggeriscono tale iniziativa: sull'account ufficiale di Instagram la società guidata da Nick Hayek ha diffuso l'immagine dei cinque oceani del mondo con il breve messaggio «Blancpain X Swatch» seguito dalla data «09.09.2023». Interpellata dall'agenzia Awp, l'impresa non ha voluto fornire dettagli, invitando a mostrare pazienza.

Anche sul sito di Blancpain compare la stessa scritta. L'azienda ha radici che risalgono nel tempo: il marchio è stato infatti fondato del 1735 a Jehan-Jacques Blancpain.

Oggi, lunedì, l'impresa ha sede a Paudex, nel canton Vaud. Molto noto è lo slogan che circolava negli anni 90: «Dal 1735 non è mai esistito un orologio al quarzo Blancpain. E non esisterà mai». Blancpain è inoltre conosciuta per i suoi orologi erotici: una tradizione libertina dei secoli passati che è stata ripresa dagli anni 1980.

hm, ats