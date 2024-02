In futuro gli assistenti di volo di Swiss avranno più margine di manovra per quanto riguarda il codice di abbigliamento e il loro aspetto (immagine illustrativa). Keystone

Swiss modernizza le norme relative all'aspetto degli assistenti di volo e dei piloti. Da adesso tutto l'equipaggio di volo della compagnia aerea svizzera può truccarsi e anche le regole per indossare piercing o tatuaggi sono state allentate.

Hai fretta? blue News riassume per te Swiss ha apportato delle modifiche alla sua regolamentazione sull'uniforme.

Le assistenti di volo donne non sono più obbligate a indossare il rossetto.

Inoltre tutto l'equipaggio di volo può truccarsi, non solo le donne.

I tatuaggi sono ammessi purché non siano sul viso o sulle mani. Mostra di più

Swiss ha allentato le norme sull'uniforme per gli assistenti di volo, come riporta il quotidiano CH Media. In questo modo la compagnia aerea ha soddisfatto le richieste del sindacato degli equipaggi di volo Kapers.

I suoi associati hanno descritto le norme come sessiste in un articolo dal titolo «Geisha der Lüfte – Uniform und Sexismus» ("Geisha in volo - Uniforme e sessismo", ndt) nella rivista dei membri. Il sindacato si sarebbe messo a tavolino con la compagnia aerea per apportare delle modifiche, con successo.

La prima novità per le assistenti di volo donne è che l’obbligo di indossare il rossetto è stato abolito. Per Kapers truccare le labbra era una spina nel fianco, dato che le dipendenti dovevano coprire da sole i costi. Lo stesso vale per l'ordine di portare i collant quando si indossa la gonna della divisa.

Chi porta la gonna deve continuare ad abbinarla ai collant, ma adesso si possono indossare anche delle ghette coprenti e medicali e non è più necessario radere le gambe.

Il trucco per il viso è consentito a tutti

Un'altra novità è che tutti gli assistenti di volo – non solo le donne – possono truccarsi. E, al contrario, alle donne è permesso indossare la cravatta.

Inoltre le linee guida sono state allentate per quanto riguarda la gestione dei tatuaggi. Questi sono consentiti, anche se con alcune restrizioni: non possono essere sul viso o sulle mani, oppure rappresentare soggetti offensivi.

I cambiamenti riguardano pure le acconciature: Swiss ammette le parrucche per ragioni non mediche. E i capelli possono essere acconciati con i twist e i cornrows, conosciuti anche come treccine o rasta a seconda dello stile.

Secondo CH Media, nelle nuove regole sono ammessi anche piercing e gioielli dentali. E le scarpe stringate possono essere indossate in combinazione con una gonna. Solo pochi anni fa, queste erano completamente bandite per le assistenti di volo.