Un uomo vuole visitare la sua famiglia in Etiopia, ma Swiss non lo accetta sul volo perché non ha il visto, che però avrebbe potuto farselo rilasciare all'arrivo in aeroporto. La compagnia aerea svizzera ritiene di essere nel giusto, ma l'ambasciata etiope non è d'accordo.

Un volo con Swiss da Zurigo ad Addis Abeba, passando per Francoforte e ritorno, è costato a un rifugiato eritreo e alla sua consulente molto tempo, denaro e nervi. L'uomo ha lo status di residenza B, il che significa che è autorizzato a viaggiare all'estero, e voleva visitare la sua famiglia in Etiopia, riferisce la SRF.

Per farlo aveva bisogno di un visto, che ha richiesto, ma che non è stato rilasciato in tempo. L'uomo può in teoria ottenere il documento all'arrivo all'aeroporto di Addis Abeba - come indicato nelle informazioni di viaggio dell'Etiopia - e quindi si è recato all'aeroporto di Zurigo.

Tuttavia, Swiss si rifiuta di farlo salirea bordo e lo obbliga a prenotare un'altra data di partenza successiva al costo di 200 franchi. Manca ancora il visto per il nuovo volo, ma questa volta Swiss gli permette di volare. Non è chiaro il motivo.

A causa del soggiorno ridotto con la sua famiglia, l'uomo vuole prenotare il volo di ritorno per una data successiva. Questo è apparentemente difficile dall'Etiopia e contatta quindi la sua consulente in Svizzera.

Tre ore in attesa per una semplice prenotazione

E si ritrova coinvolto in una vera e propria maratona telefonica, scrive la SRF. L'uomo ha trascorso quasi tre ore in attesa, messo in contatto con diversi impiegati, finché la semplice prenotazione non è andata a buon fine.

La consulente è infastidita e chiede spiegazioni a Swiss tramite il modulo di contatto ma non riceve risposte concrete.

Solo quando la radiotelevisione svizzerotedesca ha chiesto come mai al rifugiato eritreo fosse stato negato l'imbarco una volta alle stesse condizioni - la mancanza di un visto - e un'altra volta gli fosse stato permesso di volare senza problemi, Swiss ha risposto di non saper dare una spiegazione. L'uomo non avrebbe dovuto essere ammesso a bordo nemmeno al secondo tentativo.

L'ambasciata etiope è di parere diverso

L'ambasciata etiope è di parere diverso. In una lettera all'SRF ha chiarito che non era un problema farsi rilasciare un visto appropriato ad Addis Abeba. Il che aveva funzionato per il secondo tentativo di volo. Swiss avrebbe dovuto accogliere il rifugiato eritreo anche sul primo volo.

L'Ufficio federale dell'aviazione civile lo conferma: «Le compagnie aeree sono generalmente tenute a rispettare le norme di ingresso del Paese di destinazione».

Swiss si è scusata per l'inconveniente, coprirà i costi della seconda prenotazione per il volo di andata e rimborserà le spese telefoniche della consulente.