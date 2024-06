Un aereo della compagnia spagnola Iberia è dovuto tornare indietro sulla pista dell'aeroporto di Torino perché un passeggero non voleva più partire, ma voleva vedere la sua dolce metà. (foto d'archivio) sda

La scena potrebbe essere quella di una commedia romantica: un passeggero ha impedito a un aereo Iberia di decollare a Torino perché voleva restare con l'amore della sua vita.

szi Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Un passeggero di un volo Iberia da Torino a Madrid non ha messo il cellulare in modalità aerea al momento del decollo e ha ricevuto una chiamata dalla sua ragazza, che gli ha chiesto di restare.

Il passeggero ha quindi voluto immediatamente scendere dal velivolo e tornare dall'amore della sua vita.

È scoppiata una discussione con i membri dell'equipaggio.

Alla fine la storia, almeno per l'innamorato, ha avuto un lieto fine: il capitano è tornato indietro e lo ha fatto scendere. Mostra di più

Essere al settimo cielo anche senza essere decollato. È la storia di un uomo che ha fatto tornare indietro un aereo Iberia all'aeroporto di Torino a causa della sua storia d'amore.

Il velivolo era già sulla pista con i motori accesi, mentre l'equipaggio era in attesa dell'autorizzazione della torre di controllo per prendere il volo.

A quel punto, i telefoni cellulari dei passeggeri avrebbero dovuto essere già tutti in modalità aerea. Ma uno di loro non ha seguito le istruzioni e all'improvviso il suo smartphone ha squillato.

Una telefonata veloce della sua ragazza, che gli chiedeva di «restare con lei a Torino». A quel punto l'uomo ha voluto disperatamente tornare dall'amore della sua vita. «Fermate tutto, devo scendere, devo scendere», avrebbe gridato il passeggero.

Lieto fine senza gravi conseguenze

Ne è nata una discussione tra il piccioncino e l'equipaggio, come hanno riferito testimoni al quotidiano italiano «Corriere della Sera».

L'equipaggio del volo ha quindi effettuato diverse telefonate. Alla fine, però, c'è stato un lieto fine per l'uomo: il pilota ha deciso di tornare indietro e di far scendere il passeggero. Secondo quanto raccontato, l'uomo era molto nervoso e agitato e avrebbe potuto costituire un pericolo per la sicurezza.

Per lui non ci saranno ripercussioni. «Finché l'aereo non è decollato, il passeggero ha il diritto di scendere», ha dichiarato alla stampa l'operatore aeroportuale Sagat, che gestisce lo scalo torinese, precisando che «tutto è avvenuto nella massima tranquillità».

L'aereo era diretto a Madrid ed è riuscito a decollare dopo un ritardo di 70 minuti.