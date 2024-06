Ecco da quanto tempo vola l'aereo passeggeri più vecchio del mondo

La compagnia aerea canadese Nolinor Aviation vola principalmente nel suo Paese. Ha il maggior numero di Boeing 737-200 al mondo e quindi una flotta che invecchia. L'aereo più vecchio è decollato per la prima volta nel 1974. nolinor.com

L'aereo passeggeri più vecchio al mondo è attualmente in servizio per la compagnia canadese Nolinor Aviation. Ha effettuato il suo primo volo nel 1974. Ma è ancora sicuro come mezzo di trasporto?

Il Boeing 737-200 ha compiuto il suo primo volo nel 1974.

La compagnia aerea canadese vola principalmente verso gli aeroporti nazionali. Mostra di più

Il Boeing 737-200 della compagnia canadese Nolinor Aviation si può considerare il veterano tra tutti gli aerei del mondo: trasporta infatti passeggeri dal 1974, ossia da ben 50 anni.

Ed è ancora in servizio: esso vola principalmente nella natura selvaggia del Canada. Come scrive «aeroTELEGRAPH», il velivolo in questione è infatti adatto ad atterrare su piste di ghiaia grazie al design stretto dei vecchi motori.

Un vecchio modello che viene ancora celebrato come un gioiello d'oro alla Nolinor Aviation. Sebbene gli aeromobili vengano costantemente ammodernati in termini di funzionalità e tecnologia ambientale, la compagnia aerea canadese continua ad affidarsi a quelli già collaudati.

Secondo il portale di dati aeronautici «CH Aviation», Nolinor ha attualmente in flotta quattro Boeing 737-200, che hanno un'età media di 43 anni, e un Boeing 737-300.

Il suo primo volo per la compagnia olandese Transavia Airlines

L'aereo passeggeri più vecchio del mondo non è sempre appartenuto a Nolinor. Il «Telegraph» riporta che il velivolo con il numero di serie 20836 ha effettuato il suo primo volo nel 1974 per la compagnia olandese Transavia Airlines. Da allora ha trasportato passeggeri anche per Australian Airlines, Air Florida e altre compagnie aeree.

Nolinor Aviation vola principalmente verso aeroporti canadesi, ma occasionalmente serve anche destinazioni negli Stati Uniti.

La più grande flotta di Boeing 737-200

La compagnia aerea canadese ha raggiunto uno status di culto. In un'epoca caratterizzata dalla modernizzazione, Nolinor Aviation, con la più grande flotta di Boeing 737-200 al mondo, è in qualche modo considerata di nuovo alla moda.

Tuttavia, la compagnia aerea è in piena espansione anche grazie alla crescente domanda di materie prime canadesi, come riporta anche «aeroTELEGRAPH».

La manutenzione regolare è importante

A causa della loro età avanzata, l'invecchiamento della flotta solleva una domanda: gli aerei di Nolinor sono ancora sicuri? La compagnia ha modernizzato i suoi aerei nel 2018 e ora dovrebbero essere in grado di rimanere in servizio per altri 25 anni.

In un'intervista a «Travelbook», l'esperto di aviazione Cord Schellenberg sottolinea in particolare l'importanza della manutenzione e della revisione. Per lui queste sono le due parole-chiave più importanti quando si parla di età degli aerei.

Non è importante l'anno di fabbricazione, ma piuttosto le condizioni tecniche. E se vengono eseguite regolarmente la manutenzione e la cura, anche un vecchio aereo può ancora trasportare passeggeri.