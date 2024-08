Swiss non vuole rischiare. Keystone

Swiss prolunga la sospensione dei voli da e per Tel Aviv: la città israeliana non sarà raggiungibile sino al 12 agosto compreso. La compagnia aerea elvetica eviterà inoltre completamente lo spazio aereo sopra l'Iran fino al 7 agosto.

SDA

L'impresa ricorda anche che Israele e Iraq non vengono più sorvolati da venerdì. Inoltre i voli da e per Beirut rimangono sospesi fino al 12 agosto.

Swiss reagisce in tal modo ai recenti eventi nella regione, ha indicato la società in un comunicato stampa. Le preoccupazioni per una possibile escalation militare in Medio Oriente stanno crescendo, dopo che l'Iran e i suoi alleati hanno intensificato le minacce contro Israele negli ultimi giorni, incolpando lo stato ebraico per per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh, avvenuto mercoledì a Teheran.

I passeggeri interessati da cancellazioni di voli hanno la possibilità di rinviare gratuitamente il viaggio a una data successiva o di ricevere un rimborso completo, fa sapere Swiss.

hm, ats