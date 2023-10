Swiss proroga la sospensione i voli di linea per Tel Aviv fino a domenica 22 ottobre compresa (foto d'archivio) Keystone

Swiss proroga la sospensione i voli di linea per Tel Aviv fino a domenica 22 ottobre compresa, lo ha comunicato questa sera la stessa compagnia aerea. I voli speciali di rimpatrio non sono interessati da questa decisione.

Il week-end scorso, Swiss aveva sospeso fino a nuovo avviso i voli verso questa destinazione a causa degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. Questa sera ha annunciato l'estensione della misura.

La sospensione dei voli concerne tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa, la casa madre di Swiss, viene precisato, aggiungendo che la sicurezza dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio è la priorità assoluta di Swiss.

Per il momento anche i biglietti per i voli per Tel Aviv previsti tra il 23 e il 31 ottobre non saranno venduti.

hl, ats