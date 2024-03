L'Uomo Ragno non poteva mancare. Keystone

I supereroi della Marvel sono al centro di un'esposizione a Basilea dove ci si può immergere nel loro universo. La mostra «Marvel: Universe of Super Heroes» si presenta come una passeggiata in un fumetto 3D.

Ad accogliere i visitatori c'è nientemeno che il mostro/uomo verde Hulk. Nelle altre sale è possibile imbattersi nell'Uomo Ragno e altri eroi.

Gli organizzatori, innanzitutto Semmel Exhibitions e Act Entertainment di Basilea, si aspettano oltre 200'000 visitatori entro la fine di agosto. Più di 10'000 biglietti sono già stati venduti in anticipo, ha dichiarato Thomas Dürr di Act Entertainment durante il tour odierno per i media.

Prima europea

La mostra è stata sviluppata negli Stati Uniti, come è il caso già per i film e i fumetti, entrati ormai a far parte della cultura pop. La tappa basilese è la prima fuori dagli USA e quindi in anteprima europea, è stato sottolineato alla conferenza stampa.

La mostra, che passa da un eroe all'altro dei fumetti, offre approfondimenti sulle storie dei personaggi della Marvel, che in realtà sono tutti antieroi. Si parte dai disegni originali dei primi fumetti degli anni '30 per arrivare ai noti personaggi cinematografici, che possono essere ammirati sottoforma di manichini nei loro costumi originali.

Uno dei punti salienti della mostra è molto piccolo: si tratta di una scena splendidamente assemblata di «Ant-Man». In una proiezione di ologrammi, si vedono le piccole figure di Ant-Man e Wasp che si muovono in un paesaggio in miniatura.

«Marvel: Universe of Super Heroes» nella Halle 1.2 dello spazio fiera di Basilea (Messe Basel) è visibile fino al 31 agosto.

dosp, ats