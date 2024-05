L'attrazione preferita presso il Lauterbrunnen: la cascata Staubbach. dpa

L'annuncio che Lauterbrunnen, nell'Oberland bernese, sta pensando di introdurre una tassa d'ingresso (un po' come succede a Venezia e in altre località turistiche) ha fatto piuttosto scalpore, e non solo in Svizzera. I media britannici, ad esempio, stanno già brontolando per la presunta ostilità nei confronti dei turisti.

Introdurre o meno una tassa d'ingresso per i turisti a Lauterbrunnen? Il comune nell'Oberland bernese non ha ancora deciso, ma ha annunciato - la scorsa settimana - di prendere in seria considerazione questa possibilità.

Un annuncio che ha fatto molto parlare, e non solo in Svizzera.

Numerosi media internazionali - come la «Bild» e la «CNN» - hanno infatti riportato le considerazioni fatte dalla zona turistica. Stando all'emittente televisiva statunitense, se il Comune dovesse far versare una tassa, sarebbe una delle oltre 60 località turistiche di tutto il mondo che fanno pagare l'ingresso ai turisti.

La decisione ha attirato l'attenzione anche nel Regno Unito. Il «Daily Mail», ad esempio, ha criticato il fatto che «l'ostilità verso i turisti» si sia diffusa anche in Svizzera. Il quotidiano scrive che, «seguendo l'esempio di Venezia, il grazioso villaggio di montagna vuole far pagare i turisti giornalieri».

Ma viene ben spiegato il motivo: «Lauterbrunnen, nell'Oberland bernese, ha visto un forte aumento del turismo nei mesi più caldi, con alcuni visitatori che si fermano solo per un giorno e contribuiscono poco all'economia locale».

Anche il «Mirror» parla della tassa d'ingresso «in stile veneziano» per i turisti e avverte i britannici che presto potrebbero dover pagare per visitare «uno dei più bei villaggi turistici della Svizzera».

Tuttavia, aggiunge il giornale, le persone che desiderano fare un giro nel villaggio «non devono per il momento preoccuparsi» perché le discussioni sulle tariffe a Lauterbrunnen sono ancora in corso.

