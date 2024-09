Operazioni di salvataggio in Romania Keystone

Quattro persone sono morte in Romania nelle inondazioni provocate dalla tempesta Boris, che ha portato piogge torrenziali e disagi diffusi nell'Europa centrale e orientale, secondo i servizi di soccorso.

Da giovedì, ampie zone di Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia sono state colpite da forti venti e piogge insolitamente violente.

«Stiamo di nuovo affrontando gli effetti del cambiamento climatico, sempre più presente nel continente europeo, con conseguenze drammatiche», ha affermato il presidente rumeno Klaus Iohannis. «Dobbiamo continuare a rafforzare la nostra capacità di anticipare eventi meteorologici estremi».

Quattro morti in Romania

In Romania, sono stati scoperti quattro corpi nella regione più colpita, Galati nel sud-est, dove 5.000 case sono state danneggiate. Centinaia di persone sono state soccorse in 19 parti del paese, hanno affermato i servizi di emergenza, pubblicando un video di case allagate in un villaggio sul fiume Danubio.

«Questa è una catastrofe di proporzioni epiche», ha detto Emil Dragomir, sindaco di Slobozia Conachi, un villaggio a Galati, dove ha detto che 700 case sono state allagate. Il primo ministro Marcel Ciolacu sta visitando la zona, mentre il presidente Iohannis ha inviato le sue «condoglianze alle famiglie in lutto».

In Repubblica Ceca all'opera circa 100.000 pompieri

Circa 100.000 vigili del fuoco sono stati mobilitati nella Repubblica Ceca, dove venerdì sono stati registrati quasi 2.900 incidenti, la maggior parte dei quali dovuti ad alberi caduti e inondazioni.

Quasi 50.000 case sono rimaste senza elettricità ieri, ha detto la locale compagnia elettrica ceca, e un ospedale nella città sud-orientale di Brno è stato evacuato sabato mattina. «Il terreno è ora saturo, quindi tutta l'acqua piovana rimarrà in superficie», ha detto il ministro dell'Ambiente Petr Hladik su X.

In Austria, i servizi ferroviari sono stati sospesi nell'est del paese questa mattina presto e diverse linee della metropolitana sono state chiuse nella capitale Vienna, dove il fiume Wien minacciava di straripare, secondo l'agenzia di stampa APA. I servizi di emergenza hanno effettuato quasi 5.000 interventi durante la notte nello stato della Bassa Austria, dove le inondazioni avevano intrappolato molti residenti nelle loro case.

