I danni causati dal rogo ammontano a più di 100'000 franchi. (Foto simbolica) Keystone

Otto persone sono rimaste leggermente ferite in un incendio presso una casa plurifamiliare a Kreuzlingen (TG) la scorsa notte. Secondo la polizia cantonale, due di loro sono state portate in ospedale per accertamenti a causa di una possibile intossicazione da fumo.

SDA

I pompieri sono intervenuti rapidamente sul posto e hanno spento l'incendio, di cui non è ancora chiaro il motivo. Stando a quanto comunicato dalle forze dell'ordine in una nota odierna, i danni ammontano a oltre 100'000 franchi.

Secondo la nota, poco prima delle 4.30 del mattino un'inquilina ha notato del fumo nella tromba delle scale della casa di Bahnhofstrasse e ha quindi dato l'allarme.

Sei persone di età compresa tra i 16 e i 50 anni hanno ricevuto cure mediche sul posto. Un 34enne e un 59enne sono invece stati portati in ospedale.

ot, ats