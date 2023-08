Torino: la donna lasciata all'annuncio del matrimonio: «È stata una pagliacciata»

Il momento in cui Segre scarica pubblicamente la sua ragazza. Screenshot youtube.

Il video in cui il banchiere Massimo Segre rende pubblico d'esser cornuto e molla la fidanzata al posto d'annunciare il matrimonio è diventato virale dopo che tutta la stampa italiana ne ha parlato. Dopo giorni di silenzio l'ormai ex futura sposa, Cristina Seymandi, si sfoga su La Stampa: «È stata una pagliacciata. I tradimenti? Da che pulpito». La donna sta pensando a eventuali azioni legali.

La notizia girava ormai da alcuni giorni sui siti d'informazione torinesi: il celebre banchiere Massimo Segre ha mollato la fidanzata Cristina Seymandi alla fine della festa di compleanno di lei, tenutasi nella villa di lui.

In un discorso, che sembrava essere fatto per annunciare ufficialmente il matrimonio ad ottobre, Segre ha lasciato sbalorditi gli invitati accusando la compagna d'averlo tradito alcune volte, e soprattutto negli ultimi tempi, «con un noto avvocato».

La vicenda, «una banale storia di corna», come l'ha definita Segre dicendosi con il cuore spezzato, ha preso un'ampiezza nazionale quando i siti delle maggiori testate informative ne hanno parlato. Inevitabilmente il video del discorso, ripreso da un ospite con il cellulare e reso pubblico per primo dalla testata locale Lo Spiffero, è diventato virale.

Cristina Seymandi: «Tradimento? Da che pulpito»

Ora, dopo giorni di tempesta mediatica, ha deciso di parlare pubblicamente anche Cristina Seymandi, che ha rilasciato un'intervista a La Stampa: «È stata una pagliacciata, le cose serie si risolvono in altro modo. Specifico che eravamo in 35 ed era la festa a sorpresa per il mio compleanno, organizzata da lui. Ha coinvolto tutti i miei amici, ignari che si sarebbe verificato questo spettacolo a cui certo non avrebbero voluto partecipare. Voleva punirmi pubblicamente, è chiaro».

Segre, giova ricordarlo, aveva messo in piazza i panni sporchi privati con queste parole: «Questa sera desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare un avvocato a cui tiene più che a me. A Mykonos vacci con il tuo avvocato, è già tutto pagato».

Sulle accuse d'aver un'altra relazione, Seymadi contrattacca: «A proposito di tradimenti, lui deve pensare a se stesso in primis. (...) Da che pulpito viene la predica». Poi aggiunge sibillina: «La verità verrà fuori. E mi spiace forse più per lui che per me».

La donna, ex collaboratrice della politica Chiara Appendino, rivela che le valigie per Mykonos «erano già pronte» e che sarebbero dovuti partire il giorno dopo. Se in Grecia ci andrà, ci andrà da sola.

I due non si sono più sentiti

Rivolgendosi ai detrattori che, specialmente sulle reti sociali, l’hanno giudicata severamente, Seymadi replica esortando chi la condanna «a soprassedere: all’interno di ogni famiglia, le dinamiche sono molto complesse e difficili da comprendere dall’esterno».

La donna s'è detta dispiaciuta per tutte le persone «venute fuori attorno a questa vicenda che in realtà non c’entrano nulla».

Dopo quella sera i due protagonisti non si sono «più sentiti». Ma il tutto rimane ancora aperto poiché c'è ancora la collaborazione lavorativa da sistemare. Segre ha detto nel suo discorso: «Ti confermo la mia stima lavorativa, se vorrai al tuo ritorno potremo valutare come proseguire una collaborazione professionale».

Giova ricordare infatti che Segre guida la società di trading online Directa sim, di cui Seymandi sarebbe, secondo il suo profilo Linkedin, consigliere di amministrazione da febbraio 2023. Anche se nel profilo dell'azienda risulta esserci una nuova consigliera da agosto 2023. Gli interessi dei due si intrecciano anche in un'altra società di cui Seymandi avrebbe rilevato le azioni.

La donna ha detto: «Chiudere per sempre non posso, resta in piedi il lavoro e non posso permettermi di perderlo». Ha inoltre dichiarato che sta riflettendo «se tutelarmi nelle sedi civili e penali».

Qualcuno ha manovrato Segre?

Ma come si spiega Seymadi questo vero e proprio coup de thêatre del suo ormai ex?

Stando alla sua visione di quanto accaduto, il banchiere in questo periodo sarebbe «molto stanco», ma si dice convinta che dietro alla surreale vicenda ci sia qualcuno «dietro di lui che ha soffiato sul fuoco», qualcuno cioè che «l’ha consigliato», tanto da preparare anche un video da far circolare.

Il filmato in questione, così come l'audio dello stesso, giova ricordare, non è per nulla di buona qualità, è amatoriale e scarsamente illuminato.

L'intervista su La Stampa finisce con un affondo della donna, che puntualizza il concetto di «libertà», espreesso da Segre nel discorso: «Non me la concede lui, è un mio diritto, inalienabile, di persona e di donna».

Libertà che, a quanto pare di capire, visto quanto successo, non c'era bisogno di concedere...