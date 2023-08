Discorso di fidanzamento con sorpresa a Torino, lascia la compagna davanti a 200 invitati

YouTube/ Lo Spiffero

A fine luglio Massimo Segre, banchiere molto conosciuto a Torino, e la compagna Cristina Seymandi hanno dato una festa per annunciare il loro matrimonio. Ma il discorso del futuro sposo ha sorpreso tutti gli invitati: ha rivolto pesanti accuse di tradimenti - espresse in tono gentile - alla compagna, terminando la loro storia in modo clamoroso, lasciando il pubblico muto.

Massimo Segre è un banchiere di Torino molto conosciuto in città, parte di una famiglia agiata che è sempre stata vicina a Carlo De Benedetti, riporta «Lo Spiffero».

La torinese Cristina Seymandi, invece, è figlia di un noto commercialista scomparso alcuni anni fa ed è attiva in politica, ha lavorato con Chiara Appendino e si è candidata al Consiglio comunale nella lista «Torino Bellissima», di centrodestra, senza però essere eletta.

La coppia si frequentava dal 2020. Stando a «Open», a fine luglio i due hanno organizzato una grande festa in giardino per annunciare il loro matrimonio, previsto per ottobre.

A fine serata i futuri sposi sono saliti sul palco, vicino al dj, per prendere la parola. Cristina Seymandi ha ringraziato chi ha aiutato a organizzare la festa. Poi è stato il turno di Massimo Segre, che ha letto il suo discorso da un foglio.

Il video completo, filmato da un ospite, è stato pubblicato su YouTube da «Lo Spiffero». È diventato virale ed è stato visto da oltre 300'000 persone in un solo giorno, anche perché la notizia è stata ripresa da praticamente tutti i principali quotidiani nazionali italiani.

Il discorso inizia normalmente

Inizialmente tutto sembra normale: «Comincio con le scuse, con tutti voi, per questo pippone. Cri dirà che sono troppo prolisso, ma questa volta è necessario, le tocca», ha detto Massimo Segre. Dal pubblico si sentono le classiche risate.

Ha fatto i suoi ringraziamenti, per poi continuare: «Mi sono preparato questo scritto perché sono molto emozionato. Di solito vado a braccio, ma non voglio correre il rischio di sbagliare. Io dovrei annunciare a tutti voi che a ottobre io e Cristina ci sposiamo». E partono le grida di gioia.

La serata prende una piega inaspettata

Da lì a qualche secondo i gridi festosi lasciano spazio a un pesante silenzio... perché è successo ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Segre ha continuato il suo discorso: «Riflettendo mi sono detto che questo non era un regalo per Cristina, ma più un regalo per me, che dal 3 marzo 2020, data in cui ci siamo messi insieme, ho sperato di giungere a questo momento, che abbiamo già rimandato tre volte».

«E allora, qual è il regalo da fare a Cristina?», si chiede quasi ironicamente Segre con tono pacato. «Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. E in questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare».

«Amare una persona, un noto avvocato, a cui chiaramente tiene più che a me», ha aggiunto. «Cara Cristina, so quanto tu ne sia innamorata. (...) E so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale».

Il viso della fidanzata si è fatto sempre più preoccupato: prima ha fissato il compagno, poi si è voltata verso una parte di pubblico per cercare di capire cosa stesse succedendo.

«A Mykonos vai col tuo avvocato»

«Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi, ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con lei», ha continuato, sempre in tono gentile, Segre.

«Cara Cristina, a Mykonos vai col tuo avvocato, sii felice con lui, come sai è tutto pagato», ha aggiunto, spiegando che pure il viaggio in Vietnam con la figlia di lei può farlo senza problemi, visto che pure quello è già stato saldato.

Avrebbe addirittura proiettato immagini di lei con altri, secondo quanto inizialmente riportato da «Lo Spiffero».

«Scusate e buonanotte»

«Ti confermo la mia stima lavorativa, se vorrai al tuo ritorno potremo valutare come proseguire una collaborazione professionale. Invece la nostra storia insieme finisce stasera. Ti auguro di essere felice col tuo nuovo compagno e di continuare a brillare nella vita come hai fatto in questi anni».

Appoggia il microfono per qualche secondo per poi riprenderlo brevemente per aggiungere: «Scusate e buonanotte». Il silenzio, così come l'evidente imbarazzo dei presenti, è totale. Segre se ne va, e il video finisce con il dj che cerca di raggiungere velocemente la consolle.

Chi è lo sposo mancato? Come spiega «Open», Massimo Segre è un banchiere, commercialista e esperto di finanza torinese. La madre, Franca Bruna Segre, ha lavorato come commercialista per Carlo De Benedetti. Segre ha ereditato il suo studio ed è attivo nella finanza, è consigliere di amministrazione dell'azienda di trading online Directa Sim, siede nel CdA della società editrice del quotidiano Domani e presiede la Fondazione Ricerca Molinette (Onlus).

Cosa accadrà alle relazioni lavorative?

La loro storia d'amore è finita. Ma per quello che riguarda i legami lavorativi il futuro è un punto di domanda: Segre guida la società di trading online Directa sim, di cui Seymandi sarebbe, secondo il suo profilo Linkedin, consigliere di amministrazione da febbraio 2023, scrive «Open». Anche se nel profilo dell'azienda risulta esserci una nuova consigliera da agosto 2023.

Gli interessi lavorativi dei due si intrecciano anche in un'altra società di cui Seymandi avrebbe rilevato le azioni.

Segre si è detto aperto a continuare a lavorare insieme dal punto di vista professionale e ha usato un tono calmo e gentile durante l'intero discorso.

Come a ricordare che la vendetta è un piatto che si serve freddo.