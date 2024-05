Il Salone del Libro è un appuntamento che tradizionalmente interessa anche il canton Ticino. Keystone

Torna da giovedì 9 maggio a lunedì 13 il Salone Internazionale del Libro di Torino con quasi 2000 eventi al Lingotto e 650 diffusi nel territorio.

SDA

Sarà il più grande di sempre, con 137'000 metri quadrati di spazi e 15'000 posti a sedere in più all'Auditorium del Centro Congressi per assistere agli eventi. Oltre 800 gli stand, 51 le sale e 180 i laboratori.

A tagliare il nastro sarà giovedì mattina la nuova direttrice editoriale del Salone Annalena Benini alla presenza di due ministri italiani, quello cultura Gennaro Sangiuliano e quello dell'istruzione Giuseppe Valditara. I loro interventi saranno preceduti dai saluti di Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino, la città del libro, del sindaco Stefano Lo Russo e del presidente della Regione Alberto Cirio.

Interverranno il direttore generale dell'Ice Lorenzo Galanti, l'ambasciatore della Germania in Italia Hans-Dieter Lucas, il vice ambasciatore dell'Austria in Italia Karl Ehrlich e il vice capo missione dell'ambasciata Svizzera in Italia Michele Coduri.

Tantissimi i grandi nomi internazionali

Sono tantissimi i grandi nomi internazionali. Ospite d'onore è Elizabeth Strout: la scrittrice americana Premio Pulitzer inaugurerà il Salone il 9 maggio alle 14 con una lezione dal titolo L'inizio molto lento della mia carriera molto veloce. Attesissimo Salman Rushdie, che incontrerà il pubblico venerdì 10 maggio alle 18.30 con Roberto Saviano.

Titolo e tema di questa edizione, la numero 36, è Vita Immaginaria, un omaggio alla vita immaginaria in tutte le sue forme e alla figura di Natalia Ginzburg. Il manifesto, illustrato dall'artista Sara Colaone, racconta la magia eterna della letteratura, capace di creare mondi, ribaltare immaginari e perfino la nostra realtà.

Una delle novità del Salone è la creazione di sette sezioni, affiancate alla programmazione generale, ognuna dedicata a un tema centrale, affidato a scrittori, scrittrici, intellettuali e artisti, con il compito, per quell'argomento, di ideare e guidare incontri-evento.

La regione ospite è la Liguria e sarà ospite anche una lingua, il tedesco con uno stand al padiglione Oval. Nell'ambito del programma «Literatur Parade. Tedesco Lingua Ospite a #SalTo24» arriveranno 25 autori e autrici di lingua tedesca provenienti da Germania, Austria e Svizzera. Sarà anche organizzata la Real Parade curata da Tom Müller, una sorta di Love Parade in onore della letteratura: un carro in festa con dj-set attraverserà sabato 11 maggio la città a partire dal Lingotto.

SDA