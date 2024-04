Chieste pene severe per gli imputati nel caso 1MDB. (Immagine d'archivio). Keystone

Nel processo 1MDB presso il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona, la procuratrice Alice de Chambrier ha chiesto 10 anni contro il CEO di Petrosaudi e 9 anni per il suo braccio destro.

SDA

L'accusa ha domandato che gli imputati vengano posti in detenzione preventiva per evitare il rischio di fuga. Vi è, a suo dire, la possibilità che i due si sottraggano a una condanna: fino alla sentenza avranno infatti diverso tempo per riflettere sulla pena detentiva e per lasciare la Svizzera

Oltre a questo la procuratrice ha chiesto che i beni sequestrati in Svizzera vengano confiscati e restituiti al fondo sovrano malese 1MDB. È stata pure avanzata richiesta di un risarcimento di oltre due miliardi di dollari, corrispondente alle somme sfuggite ai sequestri.

Gli imputati dovrebbe infine accollarsi i costi del procedimento, pari a 83'000 franchi, oltre alle spese di Ministero pubblico e Confederazione.

Ecco il caso, la Svizzera indaga dal 2015

Le accuse nei confronti dei due manager rientrano nella complessa inchiesta che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conduce sulla distrazione di investimenti del fondo sovrano 1MDB.

La Svizzera indaga dal 2015 sull'intricata vicenda con ramificazioni internazionali, che il Ministero della giustizia degli Stati Uniti ha qualificato come «il più grande caso di cleptocrazia di tutti i tempi».

I valori patrimoniali sotto sequestro ammontano a un totale di circa 192 milioni di franchi, senza contare il sequestro di immobili in Svizzera e a Londra.

aula, ats