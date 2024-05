Treno si schianta contro un'auto: il video mostra il violentissimo impatto

0:10 Treno si schianta contro un'auto: il video mostra impatto e devastazione

Giovedì si è verificato un incidente tra un treno e un'auto a La Chaux-de-Fonds. La vettura è stata completamente distrutta dal forte impatto.

zis Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì si è verificato un incidente tra un treno e un'auto a La Chaux-de-Fonds.

Il convoglio ha centrato in pieno la vettura che era rimasta bloccata sui binari.

L'auto è andata completamente distrutta. Mostra di più

Poco prima delle 17:00 di giovedì pomeriggio, una donna ha cercato di attraversare con la sua auto un passaggio a livello a La Chaux-de-Fonds. Ma la vettura si è fermata sui binari e poi le barriere di protezione si sono chiuse, bloccando la vettura.

La conducente ha quindi lasciato il mezzo per mettersi in salvo. Anche se il treno regionale in arrivo ha cercato di frenare, ha comunque colpito ad alta velocità l'auto, che è stata completamente distrutta dalla collisione.

Nonostante il grave incidente, non ci sono stati feriti. È stato istituito un servizio di autobus per i viaggiatori tra La Chaux-de-Fonds e Le Locle. Oltre 100 passeggeri hanno dovuto essere sfollati dal treno.

Il passaggio a livello è rimasto chiuso tutta la notte.