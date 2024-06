Troppi conducenti superano il limite di velocità e l'autovelox si rompe

Un autovelox mobile nei Paesi Bassi si è rotto. (immagine simbolica) KEYSTONE

A Rotterdam, un autovelox ha «catturato» un numero così elevato di automobilisti troppo veloci che questo ha smesso di funzionare. Le autorità hanno quindi cancellato le multe.

Hai fretta? blue News riassume per te Un autovelox nei Paesi Bassi si è rotto.

Il motivo è curioso: il dispositivo ha «catturato» troppi automobilisti in un breve lasso di tempo.

Le autorità hanno annullato tutte le multe. Mostra di più

Un autovelox installato davanti a un cantiere autostradale a Rotterdam si è rotto a causa dell'elevato numero di auto che sfrecciavano troppo veloci. «Ci si avvicinava alle 10'000 multe al giorno», ha dichiarato a RTL un portavoce dell'Ufficio del pubblico ministero della città portuale olandese.

In linea di principio, i frequenti eccessi di velocità non erano un problema per l'autovelox mobile, ma il sistema di elaborazione non è stato in grado di gestire l'elevato numero.

A causa del rinnovamento di un ponte sull'autostrada 16, nel tratto è stato recentemente introdotto un limite di velocità di 70 km/h e molti pendolari non si sono ancora abituati al nuovo limite.

Momento sbagliato?

«Forse abbiamo acceso l'autovelox troppo presto», dice il portavoce. A causa del gran numero di automobilisti «catturati» e dei problemi tecnici, l'autovelox è stato spento di nuovo dopo pochi giorni.

«Non è inutile registrare il maggior numero possibile di infrazioni». Le multe inflitte negli ultimi giorni sono state ritirate e sono stati installati ulteriori cartelli che avvertono gli automobilisti di togliere tempestivamente il piede dall'acceleratore.

L'autovelox è stato riattivato. «Gli utenti della strada hanno avuto il tempo di abituarsi alla nuova situazione», ha dichiarato il portavoce della Procura.

I test recenti avevano già mostrato che il numero di multe era significativamente inferiore rispetto all'inizio del mese.

