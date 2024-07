La scienza non sa quasi nulla della balena dal becco Bahamonde. dpa

Per 150 anni, le balene dal becco di Bahamonde sono state un enigma scientifico. Questi animali non sono mai stati documentati vivi in mare. Ora una carcassa è stata ritrovata in Nuova Zelanda.

Hai fretta? blue News riassume per te Finora la scienza conosceva solo pochissimi esemplari di balena dal becco di Bahamonde.

Ora uno di questi mammiferi marini, mai avvistato in mare prima d'ora, è stato ritrovato su una spiaggia della Nuova Zelanda.

Per la scienza e il benessere degli animali, la balena spiaggiata è un colpo di fortuna. Mostra di più

Un esemplare di una delle specie di balena più rare e meno conosciute al mondo si è arenato su una spiaggia della Nuova Zelanda.

La carcassa del mammifero marino lungo cinque metri, rinvenuta il 4 luglio nei pressi di Dunedin, nell'Isola del Sud, è molto probabilmente una balena dal becco di Bahamonde, ha annunciato l'autorità locale per la conservazione della natura (DOC). Ad oggi, solo pochi esemplari di questa specie sono noti alla scienza.

«Le balene dal becco di Bahamonde sono una delle specie di grandi mammiferi meno conosciute dell'era moderna», ha dichiarato Gebe Davies, responsabile delle operazioni del DOC. «Da un punto di vista scientifico e di conservazione, si tratta di un'impresa enorme».

L'animale recentemente deceduto offre un'importante opportunità di dissezione e di ulteriore ricerca sulla specie.

I Maori saranno inclusi

I campioni genetici sono già stati inviati per l'analisi. Il DOC ha scritto in un comunicato che la balena si trova attualmente in una cella frigorifera per preservare i suoi resti fino a quando non si decideranno i passi successivi.

Anche la popolazione indigena della Nuova Zelanda, i Maori, sarà consultata per garantire che all'animale venga mostrato il giusto rispetto.

Per i Maori, le balene sono più che semplici animali: vedono un legame diretto tra loro e i mammiferi marini e li considerano come loro antenati. Insieme ad altre popolazioni insulari indigene del Pacifico meridionale, i leader Maori hanno dichiarato in aprile che le balene sono persone giuridiche.

Mai avvistata prima in mare

Il nome scientifico della balena dal becco di Bahamonde è «Mesoplodon traversii». Parti delle mascelle e dei denti di questa specie di balena sono state trovate per la prima volta nel 1874.

Da allora, ci sono stati solo pochi altri ritrovamenti, tra cui due esemplari completi rinvenuti per la prima volta nel 2010. La madre e il suo piccolo si erano arenati sull'Isola del Nord della Nuova Zelanda ed erano morti poco tempo dopo. Gli animali non sono mai stati documentati vivi in mare.

