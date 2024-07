Turista si addormenta su un materassino gonfiabile e va alla deriva in mare

La polizia acquatica recupera una donna che si era appisolata sul suo materassino gonfiabile nel Mar Baltico. Policja Nowy Dwór Gdański

Una turista polacca ha vissuto un'involontaria gita sul Mar Baltico. La donna, dopo essersi addormentata sul suo materassino gonfiabile, è infatti andata alla deriva, senza essere notata da nessuno, ed è finita a 400 metri dalla riva.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Una turista polacca di 33 anni si è addormentata sul suo materassino gonfiabile ed è andata alla deriva sul Mar Baltico, finendo a 400 metri dalla riva.

La polizia acquatica ha scoperto la donna ed è riuscita a metterla in salvo prima che potesse capitarle qualcosa.

L'incidente sottolinea i pericoli dei tratti di spiaggia non sorvegliati e l'importanza di fare attenzione quando si fa il bagno in mare. Mostra di più

Durante una rilassante pausa balneare sul Mar Baltico, una turista polacca ha vissuto un'avventura che di certo non dimenticherà presto. La 33enne si è infatti addormentata sul suo materassino gonfiabile ed è andata alla deriva, senza essere notata da nessuno, finendo a 400 metri dalla riva.

Se la Polizia acquatica non l'avesse notata, forse avrebbe continuato il suo viaggio fino ad arrivare in Svezia. L'incidente è avvenuto a Krynica Morska, una piccola città costiera sul Mar Baltico polacco, in una splendida giornata estiva.

È successo sulla costa polacca del Mar Baltico. Google

La turista è entrata in acqua in un tratto di spiaggia non protetto, si è addormentata e la corrente ha fatto il resto. Quando gli agenti hanno scoperto la donna addormentata, inizialmente hanno pensato che le fosse capitato un incidente.

I pericoli del Mar Baltico non sono da sottovalutare

Quando sono arrivate le scialuppe di salvataggio, si è scoperto che la turista 33enne stava semplicemente facendo un pisolino e non era né ferita né in pericolo. Alla fine è stata svegliata dall'arrivo della polizia.

La polizia ha utilizzato una moto d'acqua per riportare a riva la turista. Polcja Nowy Dwor Gdanski

Nonostante l'esito positivo della vicenda, la polizia mette in guardia dal sottovalutare i pericoli del Mar Baltico, dove si verificano continuamente incidenti mortali, spesso causati da correnti sotterranee invisibili o da condizioni di vento non prevedibili.

I tratti di spiaggia non sorvegliati e privi di bagnini sono particolarmente pericolosi. Un incidente simile si era verificato nel 2022, quando un bambino di tre anni è andato alla deriva per un chilometro sul suo materassino gonfiabile. Fortunatamente anche lui è stato salvato in tempo.