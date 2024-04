Twint ora integra Cumulus, Supercard e altre carte clienti

Twint ora integra anche le carte clienti. KEYSTONE

L'app di pagamento Twint può ora integrare anche le carte dei clienti. In questo modo si elimina la noiosa ricerca nel portafoglio.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue riassume per te Twint ora integra anche le carte dei clienti.

Significa che i clienti non devono più cercare le carte giuste alla cassa.

Carte di credito, abbonamenti alle palestre e, lì nel mezzo, pure le carte clienti di Migros e Coop: tutti conoscono il caos che regna nei nostri portafogli. Ora, se l'app di pagamento Twint farà la sua parte, tutto questo apparterrà al passato.

Come scrive Twint in un comunicato stampa, i clienti possono ora depositare le carte clienti di 34 rivenditori. Tra questi vi sono i due grandi distributori Migros e Coop, oltre a Globus, Ex Libris e Tchibo (catena di negozi nota nella Svizzera tedesca).

Secondo il comunicato stampa, i clienti possono semplicemente e facilmente memorizzare le carte nell'app. La volta successiva che pagheranno con l'app, le carte fedeltà verranno visualizzate direttamente sulla schermata di pagamento. I punti fedeltà vengono quindi accreditati automaticamente.

La noiosa ricerca delle carte giuste nel portafoglio dovrebbe quindi far parte del passato, e quando alla cassa vi verrà chiesta la Cumulus o la Supercard, la frase «l'ho dimenticata» non la dovrete pronunciare più.