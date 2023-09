È stato condannato oggi dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio a 9 anni e 4 mesi Angelo Paganini, 61 anni, reo confesso dell'omicidio della madre, Maria Facchinetti, 88 anni, prima di tentare il suicidio impiccandosi.

L'omicidio è avvenuto il 23 settembre 2022 a Marnate (Varese), nell'abitazione dove i due vivevano.

La donna era affetta da una malattia degenerativa ed era allettata da oltre due anni: le condizioni erano tali che al figlio bastò stringerla in un abbraccio per soffocarla e ucciderla.

Il pubblico ministero Ciro Caramore aveva chiesto una condanna a sei anni e sei mesi ricostruendo, in sede di requisitoria, una parziale incapacità da parte dell'imputato, costretto a fronteggiare una situazione pesante in quanto accudiva la madre 24 ore su 24. La difesa aveva chiesto l'assoluzione per vizio di mente.

La Corte ha riconosciuto l'incapacità parziale dell'imputato e le attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti.

