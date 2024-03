Un adolescente su 6 in Europa è stato vittima di cyberbullismo. Circa il 12%, invece, ammette di aver commesso atti di bullismo in rete verso altre persone.

Nella foto tematica un adolescente simula di essere vittima del cyber bullismo. © Ti-Press / Ti-Press

Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto ‹Health Behaviour in School-aged Children› realizzato dall'ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che fotografa un aumento del fenomeno negli ultimi anni cresciuto di 3 punti percentuali rispetto al 2018.

È stabile, invece, la quota di ragazzi vittime di bullismo tradizionale: l'11%, senza particolari differenze tra maschi e femmine. Sono invece circa il 6% gli adolescenti che dichiarano di aver compiuto atti di bullismo, con una maggiore prevalenza del fenomeno nei maschi (8%) rispetto alle femmine (5%).

«Mentre le tendenze generali del bullismo scolastico sono rimaste stabili dal 2018, il cyberbullismo è aumentato, amplificato dalla crescente digitalizzazione delle interazioni dei giovani, con impatti potenzialmente profondi sulle vite dei giovani», scrive l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Circa il 10% degli adolescenti, infine, è stato coinvolto in scontri fisici. Il fenomeno riguarda soprattutto i ragazzi (14%), rispetto alle ragazze (6%).

«Questo rapporto è un campanello d'allarme per tutti noi. Con i giovani che trascorrono fino a sei ore online ogni giorno, anche piccoli cambiamenti nei tassi di bullismo e violenza possono avere profonde implicazioni per la salute e il benessere di migliaia di persone», ha affermato in una nota il direttore dell'ufficio europeo dell'Oms Hans Henri P. Kluge.

«Dall'autolesionismo al suicidio, abbiamo visto come il cyberbullismo in tutte le sue forme possa devastare la vita dei giovani e delle loro famiglie».

