Il divieto di voli notturni viene applicato in modo rigoroso in Germania: un jet della compagnia aerea Eurowings non è stato autorizzato ad atterrare a Berlino perché in ritardo di pochi secondi. I passeggeri sono rimasti bloccati ad Hannover.

Hai fretta? blue News riassume per te A causa del divieto di volo notturno in Germania, un volo Eurowings non è potuto atterrare a Berlino a causa di un ritardo di pochi secondi.

I passeggeri sono infine atterrati ad Hannover e hanno dovuto organizzare da soli il loro viaggio di ritorno. Mostra di più

In Germania, le ferrovie non prendono troppo sul serio la puntualità, ma l'aeroporto di Berlino sì, come riporta T-Online. Un aereo di Eurowings ha dovuto interrompere l'atterraggio perché aveva accumulato un ritardo di dieci secondi ed era entrato in vigore il divieto di volo notturno.

Il volo, con 212 passeggeri a bordo, sarebbe dovuto atterrare alle 23.25. Tuttavia, la partenza da Alicante, in Spagna, era stata ritardata di un'ora a causa di un ritardo di un volo precedente.

Al pilota è stata quindi concessa una deroga speciale: il controllo del traffico aereo gli ha liberato una pista fino a mezzanotte. Normalmente, nessun aereo è autorizzato a decollare o ad atterrare a Berlino alle 23.30.

Ha dovuto ripartire poco prima dell'atterraggio

Il tempo stringeva, quindi l'equipaggio ha fatto tutto il possibile per arrivare a Berlino in tempo. L'aereo aveva già iniziato ad atterrare, ma, pochi secondi prima di toccare terra, il tempo è scaduto. Così il pilota ha dovuto effettuare quella che in gergo si chiama una riattaccata (go-around) e volare fino ad Hannover. Arrivo: ore 00:40.

Für den Kontext: Nachtflugverbot ist in Berlin ab 23.30 Uhr. Die Landung von #EW8531 war für 23.25 Uhr geplant. Verspätete Flieger dürfen noch bis Mitternacht straffrei landen. Wer danach noch landet muss eine Geldstrafe zahlen. Auch wenn es nur 10 Sekunden nach Mitternacht sind. — Meerdimensional (@meerdimensional) July 30, 2024

Secondo il controllo del traffico aereo, in questo caso specifico il velivolo sarebbe stato autorizzato ad atterrare. Ma sarebbe stato punito per infrazione amministrativa, cosa che avrebbe comportato pesanti multe per il pilota e la compagnia aerea.

Tutta la vicenda non è comunque stata economica. Eurowings deve pagare i costi del viaggio di ritorno a Berlino che i passeggeri hanno dovuto organizzare da soli.