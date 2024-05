Il Lago di Zurigo Roland zh - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Una breve gita sul Lago di Zurigo è finita involontariamente in solitudine per una donna: è stata lasciata sola su un'isola perché un agente della polizia marittima era troppo «occupato» per prendersi cura di lei.

Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Un giorno d'inverno, una donna è partita per una gita in barca.

Poiché la polizia lacuale ha arrestato il capitano dello scafo per un pagamento arretrato di 500 franchi, la signora è rimasta bloccata su un'isola.

L'agente le ha detto che non era un suo problema e non si è occupato delle sorti della malcapitata.

Il capo delle forze dell'ordine ha poi ammesso che la misura non è stata proporzionata alla situazione. Mostra di più

All'improvviso una donna ha avuto un'intera isola del lago di Zurigo tutta per sé. Involontariamente, però: la polizia ha arrestato il capitano che l'aveva portata fin lì. Le forze dell'ordine non si sono presi cura della passeggera. Al contrario: l'ufficiale non è sembrato preoccuparsi del fatto che la donna fosse bloccata sull'isola in pieno inverno, riporta la «Zürichsee-Zeitung».

Ma una cosa alla volta. L'incidente è avvenuto il 1° gennaio 2023, secondo il rapporto di attività del difensore d'ufficio del Cantone di Zurigo. All'epoca, la signora e il capitano si erano recati sull'isola e dopo aver attraccato, la donna ha legato la nave a terra.

La passeggera rimane bloccata

Nel frattempo, ha attraccato anche una nave della polizia lacuale. Un agente è sceso e ha voluto controllare la donna, ma il suo portafoglio e i suoi documenti erano sull'imbarcazione. Il rappresentante delle forze dell'ordine si è quindi recato sullo scafo e ha controllato il capitano, che era oggetto di un mandato di arresto. Doveva 500 franchi a un ufficio cantonale.

Senza esitare a lungo, il poliziotto lo ha arrestato e lo ha portato in commissariato. Non sembrava gli interessasse che la donna sarebbe rimasta sola sull'isola. Il capitano ha fatto espressamente notare il particolare, attirando l'attenzione sul fatto che la signora non aveva più modo di tornare indietro da sola.

L'agente si è limitato a dire alla donna che questo era un suo problema e che in quel momento era occupato.

La polizia ammette la sproporzione

Senza soldi, senza documenti, con la batteria del cellulare scarica: la donna era praticamente da sola, ma ha comunque trovato la via del ritorno. Un altro gruppo che si era recato sull'isola l'ha riportata a riva.

Dopo che il difensore d'ufficio ha messo in dubbio la proporzionalità dell'azione di polizia, il suo comandante ha ammesso che il comportamento dell'agente non era appropriato.

Il mandato di arresto era stato emesso per un importo di 500 franchi. Era chiaro che il capitano non era un criminale e che non era nemmeno un individuo pericoloso, il cui arresto non poteva coinvolgere un civile.

La questione è stata discussa internamente.