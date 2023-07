Un altro shock familiare per la leggenda dello sci Bode Miller

Bode Miller, in una foto del 2017.

Cinque anni dopo la morte della figlia Emmy, Bode Miller e la moglie Morgan hanno dovuto nuovamente preoccuparsi dei loro figli. Tre di loro sono stati portati in ospedale per avvelenamento da monossido di carbonio.

Nel giugno 2018, il mondo è crollato per la leggenda dello sci Bode Miller e sua moglie Morgan. All'età di 19 mesi, la figlia Emmy è annegata nella piscina di un vicino.

Ora mamma e papà Miller stanno vivendo un altro momento difficile. Tre dei loro figli sono dovuti andare al pronto soccorso. Motivo: avvelenamento da monossido di carbonio. «Sono stati sotto ossigeno per più di quattro ore», racconta Morgan Miller su Instagram.

Ma come è successo tutto questo? La famiglia Miller aveva una gru da cantiere davanti alla propria casa per rimuovere una vasca idromassaggio difettosa. Nella loro curiosità infantile, Scarlett, di 19 mesi, e i gemelli Asher e Aksel, di tre anni, hanno osservato ciò che stava accadendo.

Mentre i bambini osservavano la situazione, hanno involontariamente inalato i gas di scarico nocivi della gru e sono dovuti andare al pronto soccorso per quattro ore.

Perché il monossido di carbonio è così pericoloso?

Il monossido di carbonio è un gas che non può essere visto, annusato o assaggiato. Ma è pericoloso per la vita se inalato. Si attacca come una colla alle molecole di emoglobina del sangue, bloccando l'assorbimento dell'ossigeno.