All'Atlantis Bahamas Resort i turisti possono nuotare con gli squali. Quelle: atlantisbahamas.com

Un ragazzo di 10 anni è rimasto ferito mentre nuotava con gli squali in un resort delle Bahamas. Non si sa ancora molto sul suo stato di salute. L'attrazione è stata chiusa.

Hai fretta? blue News riassume per te Si è verificato un incidente in un resort delle Bahamas: un ragazzo è entrato in una piscina con gli squali ed è stato morso.

Non è ancora chiaro il grado di gravità delle ferite riportate dal giovane, che è in ospedale. Mostra di più

Un bambino di 10 anni è stato vittima dell'attacco di uno squalo in un resort delle Bahamas. Un video diffuso da «TMZ» mostra il giovane che urla e viene tirato fuori dalla piscina.

Secondo la Royal Bahamas Police Force, è stato morso alla gamba destra. In seguito è stato portato in ospedale in condizioni stabili. L'entità delle sue ferite è attualmente sconosciuta.

La struttura, la All'Atlantis Bahamas Resort, dove i turisti possono appunto fare una «spedizione» in una vasca con gli animali, è stata interpellata dall'Associated Press (AP) sull'incidente, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Uno youtuber, che in passato aveva fatto un tuffo nella piscina in questione, aveva pubblicato un video. Come si vede, i turisti possono fare una sorta di «passeggiata» sul fondo della vasca in cui nuotano diversi squali. Vengono tenuti giù con dei pesi e riforniti d'ossigeno con un casco da sub.

Da notare che comunque gli attacchi di squali, in generale, sono estremamente rari.

L'International Shark Attack Files dell'Università della Florida ha registrato 57 morsi non provocati e 32 provocati nel 2022, l'ultimo anno per cui erano disponibili i dati. La maggior parte di questi attacchi si è verificata negli Stati Uniti o in Australia.

L'offerta del resort di nuotare con gli squali è stata chiusa.