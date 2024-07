Vivere a Zurigo è costoso: una società immobiliare chiede un sovrapprezzo del 70% dopo un cambio di inquilino. KEYSTONE

A Zurigo un bilocale costa improvvisamente 1'000 franchi in più dopo un cambio di inquilino. Per l'Associazione degli inquilini si tratta di una truffa, mentre per la Società immobiliare di normali condizioni di mercato.

tafi Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Nel Kreis 4 di Zurigo, un'impresa immobiliare chiede un forte sovrapprezzo per un bilocale dopo un cambio di inquilino.

Invece di 1'300 franchi, ora l'affitto dovuto è di 2'205 franchi. La società aveva già attirato l'attenzione per prezzi sospetti in passato.

L'Associazione degli inquilini ritiene che ci siano buone possibilità di intentare una causa contro il nuovo affitto. Mostra di più

Si tratta di un sovrapprezzo pesante, anche se l'affitto di 2'205 franchi per un bilocale di 61 metri quadrati nel Kreis 4 non dovrebbe più sorprendere nessuno a Zurigo. Fino a poco tempo fa però lo stesso appartamento costava 1'300 franchi, come riporta «Tsüri».

Il motivo per cui la società immobiliare ha improvvisamente chiesto 905 franchi in più è semplice: c'è stato un cambio di inquilini. Nell'attuale situazione di tensione del mercato immobiliare, i proprietari di immobili amano approfittare di questi cambiamenti per chiedere forti aumenti di pigione.

Tuttavia, un aumento del 70% rasenta la «fregatura», afferma Walter Angst dell'Associazione degli inquilini di Zurigo. L'affitto è semplicemente troppo alto per lo spazio.

Non è la prima volta per questo proprietario

Il proprietario dell'appartamento è la SF Urban Properties AG, con sede a Seefeld. E non è la prima volta che si fa notare per un drastico aumento dell'affitto in seguito a un cambio di inquilino.

Nel 2021 la società aveva già aumentato la pigione di un trilocale da 1'130 a 2'630 franchi, come aveva riportato la notizia il «Tages-Anzeiger».

La portavoce dei media Sarah Lenz giustifica l'aumento per l'appartamento attualmente in questione a «Tsüri» con una «leggera ristrutturazione» e alle normali condizioni di mercato.

Angst controbatte: «Il proprietario non può dimostrare che l'affitto è in linea con gli standard locali e del quartiere».

La causa contro l'affitto ha possibilità di successo

Secondo «Tsüri», il valore medio degli affitti esistenti nel quartiere di Werd è di 1'670 franchi per un bilocale. Per contro, la media degli appartamenti pubblicizzati è di 2'370 franchi.

Angst raccomanda ai nuovi inquilini di contestare l'affitto iniziale. Ritiene che le possibilità di successo in questo caso specifico siano realistiche.

Sebbene sia possibile che l'autorità arbitrale e il tribunale degli affitti accettino un supplemento superiore al 10%, probabilmente non coprirebbero un aumento del 70%.