Nel Regno Unito un uomo è stato arrestato dopo aver chiamato la polizia per segnalare un'infrazione per guida in stato di ebbrezza. La cosa curiosa è che a commetterla era... lui stesso. Secondo il successivo alcol test, il conducente aveva superato di tre volte il limite per mettersi al volante.

Una cosa decisamente curiosa è successa nella contea britannica del North Yorkshire: un automobilista ha infatti chiamato la polizia perché non si sentiva più in grado di guidare.

Secondo i media britannici, l'uomo avrebbe dichiarato agli agenti di essere «ubriaco al volante e di non sapere cosa stesse facendo».

Un fine settimana «difficile»

L'autista, che avrebbe 50 anni, ha spiegato che si trovava nella città inglese di Knaresborough e che aveva avuto «un fine settimana difficile».

Circa 15 minuti dopo la chiamata, le forze dell'ordine hanno raggiunto l'auto del guidatore ubriaco. Il successivo alcol test ha rivelato che aveva superato di tre volte il limite legale per mettersi alla guida.

L'esame, effettuato a bordo strada, ha misurato un valore di 118, quando il limite legale è di 35 microgrammi di alcol per 100 millilitri di respiro.

Il britannico è quindi stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e per il momento rimane in custodia, ha aggiunto un portavoce della polizia.