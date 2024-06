Donald Payne Jr. è morto in aprile in seguito a un attacco cardiaco. KEYSTONE

Un deputato democratico del New Jersey ha vinto le primarie per un seggio al Congresso pur essendo morto d'infarto in aprile. Donald Payne, che aveva 65 anni, è entrato in finale per un collegio alla Camera dei rappresentanti perché al momento della sua scomparsa era troppo tardi per toglierlo dalla scheda.

Payne difendeva il seggio in un collegio profondamente democratico, e rappresentava il decimo distretto del New Jersey alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti dal novembre 2012.

La sua morte è avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, motivo per cui non è stato sostituito. Lo ha riferito mercoledì «CBS News».

Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha quindi annunciato delle nuove elezioni primarie per il 16 luglio. Inoltre, il 18 settembre si terrà un'elezione straordinaria per succedere al deceduto fino alla fine del suo attuale mandato.

Payne Jr., 65 anni, è stato ricoverato in ospedale il 6 aprile in seguito a un incidente domestico ed è morto per le complicazioni di un attacco cardiaco. In precedenza aveva sofferto di diabete e pressione alta.

In politica era un figlio d'arte: il padre Donald Payne Sr. è stato il primo afro-americano eletto al Congresso nello Stato del New Jersey.

Il caso Menendez

Un altro figlio d'arte ha vinto le primarie democratiche per la Camera in New Jersey: Rob Menendez, figlio del senatore democratico Bob Menendez indagato per corruzione, è entrato in finale per un seggio della Camera.

La corsa di Rob Menendez era stata oscurata dal processo federale contro il padre, ma alla fine gli scarsi indici di approvazione del senatore e i suoi problemi legali non hanno fatto deragliare la campagna del figlio.

Anche Bob Menendez correrà in novembre per il Senato, non però tra le fila dei democratici: il senatore incriminato assieme alla moglie ha fatto sapere che si ricandiderà come indipendente.

