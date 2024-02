In una piccola città nella Carolina del Nord, diverse squadre di pronto intervento hanno perquisito il bacino del torrente locale, Jack's Creek, alla ricerca dell'auto distrutta di tre persone scomparse nel lontano 1982. Screenshot WNCT/Twitter

Un detective dilettante è riuscito a utilizzare un sonar subacqueo per far luce su un caso irrisolto di persona scomparsa nel 1982. A quel tempo, tre amici sono spariti senza lasciare traccia da una piccola città degli Stati Uniti.

Hai fretta? blue News riassume per te Ben 41 anni fa, tre amici sono scomparsi senza lasciare traccia mentre tornavano a casa dopo una serata al bar.

Oggi un detective dilettante ha risolto il caso.

L'uomo ha trovato un'auto distrutta nello stagno comunitario utilizzando un sonar subacqueo comprato su internet.

All'interno la polizia ha rinvenuto dei resti umani e ha infine confermato l'identità delle tre persone scomparse. Mostra di più

Nel dicembre 1982 i tre amici William C., David M. e Michael N. sono scomparsi nel nulla senza lasciare traccia. Dopo una serata al bar di una piccola città americana della Carolina del Nord, i tre sono saliti a bordo di una Chevrolet Camaro per non tornare mai più a casa. Da allora, le loro famiglie e la polizia si sono chiesti cosa fosse potuto accadere loro nel tragitto verso casa.

Nonostante settimane di ricerche da parte della polizia, l’auto non è mai stata ritrovata. Le famiglie del trio hanno vissuto nell'incertezza per 41 anni, fino al 10 febbraio 2024, quando il detective dilettante Jason Souhrada ha segnalato alle forze dell'ordine una scoperta insolita.

L'auto sul fondo di uno stagno?

Già da bambino Jason aveva sentito parlare del misterioso caso di persone scomparse nella sua zona. Il destino dei tre amici è rimasto rimasto in un angolo del suo cervello.

Così, decenni dopo, ha percorso di nuovo il presunto tragitto verso casa dei tre uomini e ha notato un bacino idrico nel ruscello locale. Dai verbali della polizia ha appreso che nel 1982 il laghetto artificiale non era stato perquisito, perché a quel tempo non era accessibile dalle barche.

UPDATE: Decades-old mystery surfaces as car with crucial evidence is unearthed from Jack's Creek in Beaufort County.



READ MORE: https://t.co/sfdTXP6rKD



Aerial video courtesy of Steven Ward Smith. pic.twitter.com/9lLTI3LXol — Tyler Hardin (@TylerDHardin) February 13, 2024

L'auto poteva trovarsi sul fondo dello stagno? Senza ulteriori indugi, Souhrada ha ordinato online un economico dispositivo sonar subacqueo, lo ha montato sulla sua boogie board e ha perquisito il serbatoio, profondo tre o quattro metri.

E ha trovato quello che cercava. «Ho visto qualcosa sul monitor che sembrava un'auto riversa sul tetto. Ma non ne ero sicuro», racconta alla televisione locale «WITN».

I sommozzatori della polizia confermano il ritrovamento

L'investigatore amatoriale ha informato la polizia, che ha prima inviato una squadra di sommozzatori e, dopo la conferma dei professionisti, ha fatto svuotare il serbatoio. Nel relitto sono stati rinvenuti dei resti umani. Le forze dell'ordine hanno poi confermato che si tratta delle tre persone scomparse nel 1982.

Stacy Drakeford, direttrice della polizia e dei vigili del fuoco di Washington, ha anche detto a WITN che il numero di identificazione del veicolo corrisponde alla Chevy Camaro del 1975 su cui si trovavano William, David e Michael.

Secondo un comunicato stampa, l'auto era in pessime condizioni: rimanevano solo gli pneumatici, la trasmissione e parte del telaio.

CONTINUING COVERAGE: Car found in Jack's Creek confirmed as 1975 Chevy Camaro linked to missing men.



DETAILS: https://t.co/tVT3VjOeYv pic.twitter.com/f9lTilZApO — Tyler Hardin (@TylerDHardin) February 14, 2024

Le famiglie delle persone coinvolte nell'incidente hanno accolto la novità con sollievo.

Lea, la figlia del defunto Wlliam, ha dichiarato: «Ero una ragazzina e non dimenticherò mai i dettagli della notte in cui mio padre non tornò a casa. Sono così grata a Jason Souhrada per aver finalmente dato certezza a noi e alle altre due famiglie».