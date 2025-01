Un escursionista scomparso viene ritrovato vivo dopo due settimane

Lo studente è stato ritrovato da alcuni escursionisti nella natura selvaggia dopo quasi due settimane. dpa

Il caso ha fatto notizia in Australia da Natale: uno studente è scomparso in un parco nazionale e ne è seguita un'enorme operazione di ricerca. Il giovane è stato ritrovato ed è sopravvissuto anche grazie a delle barrette ai cereali.

DPA, tjnj dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Un escursionista è scomparso in un parco nazionale australiano dopo essersi staccato dal suo gruppo per scattare delle foto.

Il caso ha fatto scalpore in Australia. Un'operazione di ricerca su larga scala è rimasta a lungo senza esito.

Ma 13 giorni dopo la sua scomparsa, l'uomo, uno studente di 23 anni, è stato ritrovato vivo da un gruppo di escursionisti.

Secondo la sua stessa dichiarazione, durante questo periodo si è nutrito solo con due barrette ai cereali e acqua. Mostra di più

Un escursionista scomparso da quasi due settimane in una vasta regione montuosa nel sud-est dell'Australia è stato ritrovato vivo. Secondo la polizia, lo studente 23enne sembra essere in buona salute fisica e mentale.

Stando alle sue stesse dichiarazioni, ha mangiato solo due barrette ai cereali, che aveva trovato in una capanna abbandonata.

«È un risultato incredibile, dopo 13 lunghi giorni è stato ritrovato», si legge in una dichiarazione dell'ispettore di polizia Josh Broadfoot. I media australiani lo definiscono un «miracolo».

I ritrovamenti hanno dato speranza

Circa 300 persone dei servizi di emergenza stavano cercando senza sosta l'uomo dal 26 dicembre. Il giovane studente si era separato dai suoi due amici durante un'escursione nel Kosciuszko National Park nelle Snowy Mountains per scattare delle foto.

Questi hanno informato le autorità quando l'amico non si è presentato al punto d'incontro concordato in un campeggio. «Non abbiamo mai perso la speranza di ritrovarlo e siamo felicissimi di poterlo restituire sano e salvo alla sua famiglia», ha sottolineato Broadfoot.

I bastoni da trekking e i rifiuti, che le autorità ritenevano appartenessero all'uomo scomparso, sono stati trovati vicino a Kosciuszko Creek la notte di Capodanno.

Domenica, le squadre di ricerca hanno scoperto attrezzature fotografiche vicino a un campeggio sul fiume Geehi. Hanno convinto i servizi di emergenza a non perdere le speranze.

È stato trovato da escursionisti

Alla fine però non sono state le squadre di ricerca a trovare l'uomo vicino al Blue Lake, ma altri escursionisti. Il giovane aveva gridato loro di essersi perso nella boscaglia e di avere sete, ha spiegato un portavoce della polizia. Il gruppo ha quindi chiamato i soccorsi.

Secondo la polizia, lo studente si sarebbe mantenuto in vita bevendo acqua dai ruscelli. Inizialmente non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla sua lotta per sopravvivere nella natura selvaggia.

L'uomo salvato è stato visitato dai medici e si è riunito ai familiari, che sono «molto, molto felici» e hanno ringraziato i servizi di emergenza per i loro sforzi.

Il Parco nazionale di Kosciuszko, nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud, si estende per oltre 6'700 chilometri quadrati e si trova a circa 350 chilometri a sud-ovest della metropoli di Sydney.

Il parco ha un clima prevalentemente alpino e attira escursionisti e sciatori con il suo aspro paesaggio montano.