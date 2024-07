Morter è una nota isola turistica. Keystone

Uno svizzero di 21 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sull'isola di Morter, in Croazia.

SDA

Stando a quanto riferisce il Blick, che si rifà a media locali, mercoledì alle 19.30 il giovane in sella al suo quadriciclo stava affrontando una collina, guidando in salita su una strada sassosa e non asfaltata.

Quando il tracciato ha svoltato bruscamente a sinistra il motociclista ha perso il controllo del veicolo, è uscito di strada ed è precipitato lungo un pendio roccioso.

Nonostante indossasse un casco l'infortunato si è procurato lesioni talmente gravi da determinarne la morte sul luogo del sinistro.

DFAE in contatto con i parenti e le autorità del posto

Contattato da Keystone-Ats, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si è limitato ad affermare di essere a conoscenza del decesso di un cittadino svizzero in Croazia.

I servizi bernesi sono in contatto con i parenti della persona in questione e con le autorità del posto. Per motivi di riservatezza non vengono forniti ulteriori dettagli sul luogo e sulle circostanze dell'incidente, né sulla vittima.

ats