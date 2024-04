Il traffico è stato deviato a Full-Reuenthal a causa della buca nel terreno. Bild: Mitteilungsblatt Full-Reuenthal

L'area è stata chiusa e il traffico è stato deviato: a Full-Reuenthal, nel cantone di Argovia, è apparsa dal nulla una buca profonda otto-dieci metri.

tchs Christopher Schmitt

Hai fretta? blue News riassume per te A Full-Reuenthal, nel canton Argovia, è apparso un misterioso buco nel terreno.

Il solco del crollo è profondo circa otto-dieci metri, ma non è un fenomeno nuovo.

L'area è stata isolata per motivi di sicurezza.

Le voragini nella terra possono aprirsi improvvisamente. Mostra di più

È apparso all'improvviso e ha una profondità di circa otto-dieci metri: da dove proviene il misterioso buco? È questa la domanda che si pongono i cittadini di Full-Reuenthal, nel Canton Argovia, dove la voragine è apparsa all'improvviso.

Non si tratta però di un fenomeno nuovo: il comune del distretto di Zurzach ha già avuto a che fare con buchi del genere in diverse occasioni, come riportato dal portale «20 Minuten».

Secondo la newsletter del villaggio, l'attuale sito si trova sull'altopiano di Reuenthal ed è stato creato il 20 febbraio. Meno di una settimana dopo, c'è stato un «sopralluogo alla presenza di rappresentanti di Holcim AG, Jäckli Geologie AG e del consiglio comunale».

Tutti i proprietari informati

Nel bollettino comunale si legge anche che «sono in corso ulteriori indagini nell'area del cedimento».

La sicurezza è sempre la priorità assoluta, non solo per gli agricoltori, ma anche per terzi come gli escursionisti. «La zona di pericolo è stata segnalata con paletti di legno», riporta il bollettino comunale.

«Tutti i proprietari dei terreni interessati sono già stati informati delle circostanze dal consiglio comunale». È stata inoltre predisposta una deviazione del traffico sulla Flurweg in direzione di Chrützli.

Come si formano i buchi improvvisi nella terra?

I buchi nella terra continuano a spuntare in tutto il mondo. Ma come si formano? Nella maggior parte dei casi, la responsabilità è dell'uomo e dei suoi lavori sotterranei, spiega il «National Geographic».

Si tratta, ad esempio, della costruzione di pozzi ferroviari sotterranei, ma anche le fognature e i pozzi minerari possono favorire la formazione di doline.

Le aree però differiscono in termini di composizione del suolo e alcune sono più inclini al crollo di altre. Ad esempio, i cosiddetti paesaggi carsici, il cui sottosuolo è particolarmente ricco di gesso, calcare o sale ed è quindi idrosolubile. Se l'acqua penetra nelle fessure del calcare per un lungo periodo di tempo, si possono formare sistemi di grotte.

Se crollano, si può formare una fossa a forma di imbuto.