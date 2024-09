Un morto e tre feriti a Toledo IMAGO/Europa Press

Terrore e morte in un «encierro», ossia una corsa davanti ai tori: è successo a Pantoja, in provincia di Toledo, in Castiglia-La Mancia. Un animale, dopo aver scavalcato la barriera di recinzione, ha incornato una persona uccidendola e ne ha ferite altre tre, fra le quali una bambina.

SDA

Lo si apprende dai servizi di emergenza, che hanno ricevuto una chiamata di soccorso alle 10:34 dalla plaza de toro della località, dove si celebravano feste popolari con le tradizionali corse taurine, riferisce Efe.

Secondo una prima ricostruzione, una persona è deceduta e altre tre sono ferite, fra queste una minore.

Dopo l'accaduto, l'animale è stato abbattuto dalla polizia locale, informano le stesse fonti, mentre sul luogo è intervenuta un'ambulanza con supporto vitale di rianimazione assieme a quelle del servizio sanitario locale e ad agenti della guardia civile e della Protezione civile.

SDA