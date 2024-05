La polizia ha cercato per lungo tempo il giovane, ma senza successo. Lino Mirgeler/dpa

Una famiglia tedesca ha cercato il proprio figlio, scomparso in Baviera nel 2017, per sette lunghi anni. Ora, improvvisamente, l'allora 15enne è riapparso.

Un adolescente di Markt Bibart, in Baviera, era svanito nel nulla nel 2017 senza lasciare tracce. E ora, sette anni dopo, è improvvisamente riapparso.

L'allora 15enne, di cui era stata denunciata la scomparsa nel settembre di quell'anno, in aprile ha ripreso i contatti con la sua famiglia. Lo ha annunciato la polizia locale in un comunicato stampa.

Nonostante un'intensa attività di ricerca, durata anni, le autorità non erano mai riuscite a rintracciarlo. Il Dipartimento di investigazione criminale di Ansbach, in collaborazione con la procura di Norimberga-Fürth, aveva persino indagato su indizi di un possibile omicidio, ma senza successo.

Un mese fa le cose hanno preso una piega sorprendente: il giovane, ormai 22enne, si è rimesso in contatto con la sua famiglia. Ulteriori indagini hanno rivelato che nessun crimine era collegato alla sua scomparsa e che sta bene.

Ultimo segno di vita nel 2017

A posteriori, si è scoperto che il giovane si era allontanato dalla famiglia dicendo di recarsi a fare un viaggio per uno stage. Ma le indagini hanno rivelato che in realtà voleva far visita a una persona conosciuta online. Nonostante le richieste e un biglietto ferroviario valido, non è più tornato.

L'ultimo segno di vita dato dal ragazzo risale all'ottobre 2017, quando - in una telefonata con un compagno di scuola - ha detto di stare bene e di non voler più tornare a casa.

Da allora non è stato più possibile contattarlo, il che ha portato ad anni di ricerche infruttuose.

Ora, dopo sette lunghi anni, il giovane è riapparso, dando un enorme sollievo alla sua famiglia e agli investigatori.